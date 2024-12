Otro papelón de Bullrich: inauguró una cárcel en Coronda y el intendente denunció que fue una "puesta en escena"

Un nuevo papelón protagonizó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien subió un spot sobre la inauguración de una nueva prisión federal en Coronda, provincia de Santa Fe, y fue cruzada por el intendente local, Ricardo "Bachi" Ramírez, quien afirmó que lo filmado fue una "puesta en escena" y reveló que la información que brindaron en el reel no se condice con lo que acordaron con las autoridades provinciales y nacionales, en relación a que el predio alojará presos "muy peligrosos".

"Están llegando los primeros presos a la cárcel federal de Coronda. Estamos inaugurando esta cárcel para protección de toda la ciudadanía", prometió la funcionaria de La Libertad Avanza (LLA). "Primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda, una nueva obra para la seguridad de los argentinos" ,indicó más adelante mientras entraba un preso a una celda.

En el posteo que hizo en la red social X (ex Twitter), escribió: "Hoy fui personalmente a inaugurar la nueva cárcel federal de Coronda, Santa Fe, donde encerramos a los primeros delincuentes que estarán tras las rejas en este complejo. En este Gobierno, no hay más lugar para el delito y quien ponga en riesgo la vida, la libertad o el esfuerzo de los argentinos será puesto donde corresponde: ¡Tras las rejas! Estamos abriendo más cárceles porque no vamos a tolerar la impunidad ni el descontrol. Se acabaron los privilegios. ¡El que las hace, las paga!". Lamentablemente para todos y todas, la información era falsa.

"La cárcel está sin internos. Ese mismo día llegaron de José C. Paz, se les tomó una foto y un video, donde Patricia abre la puerta y los guarda, y a la media hora ya no estaban más en Coronda", denunció el intendente en Cadena 3 Rosario. Allí fue que explicó que la peligrosidad que afirmó la ex ministra de Trabajo durante el mandato de Fernando de la Rúa no fue la que acordaron con el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi.

A la izquierda el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a su lado, el intendente de Coronda, Ricardo "Bachi" Ramírez.

"Creo que se armó un circo, una escena, que no hacía falta, realmente. Creía que esas cosas ya habían pasado, cuando se inauguraban rutas y escuelas vacías, pero acá en Coronda fue lo mismo. Hoy acá en Coronda no hay ningún interno. Con mucho viento a favor, en abril o mayo estaremos disponiéndolos", reconoció Ramírez. "Hoy la cárcel no tiene agua, no la tuvo todo el fin de semana; está la empresa trabajando. Faltan distintas cuestiones que las veníamos hablando con la gente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la provincia, hablábamos que se iba a inaugurar, pero que recién se iba a ocupar y poner en funcionamiento en esa fecha", añadió.

"Una lástima, porque Patricia estuvo una hora en Coronda y creó un revuelo, con que ya había internos, con el perfil de los internos. Nosotros tenemos muchas cosas que resolver todavía", lamentó Bachi. "Es una pena haber hecho esa escena con la llegada de internos y decir que ya había, porque creó una preocupación en la ciudad, malestar, y tuve que salir a aclarar", precisó.

Patricia Bullrich durante la inauguración de la cárcel de Coronda en Santa Fe.

Por otro lado cuestionó que no lo hayan convocado a la reunión que se hizo antes de la inauguración, en la que estuvo el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. "Como anfitrión creía que me iban a invitar. No era necesario esto. Ya estaba acordado que iba a haber una inauguración donde se iba a decir que en dos o tres meses iban a llegar los internos", señaló.

"Hace ocho meses que estamos trabajando en esto, me sorprendió muchísimo la no presencia del gobernador (provincial, Maximiliano Pullaro), que es una persona abierta. Vaya a saber qué pasó entre medio que uno no sabe, o tenía una agenda", se quejó Ramírez, el mandatario local que volvió a exponer la política nacional a la hora de la seguridad: montajes mientras los dirigentes que viven en countrys, y los trabajadores y trabajadoras son asaltados en las paradas de los colectivos.