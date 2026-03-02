Pagano le quitó mérito a la AFA por la liberación de Gallo: aseguró que fue una gestión de ella y una periodista de Clarín

Las contradicciones de la diputada nacional Marcela Pagano, quien llegó al Congreso bajo el lema de "viva la libertad, carajo", para luego transformarse en una opositora al bloque de La Libertad Avanza (LLA), exceden al ámbito meramente político. Recientemente se adjudicó las gestiones para la liberación del gendarme Nahuel Gallo, ex preso político en Venezuela, cuando minutos antes había elogiado "la diplomacia deportiva" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"La periodista Natasha Niebieskikwiat fue la pieza clave para que el hermano menor de Nahuel y su mamá tomaran contacto conmigo y pudieran comenzar la gestión para repatriar a Nahuel. Gracias, Natasha, por tu cautela y humanidad. ¡No amamos lo suficiente a los periodistas!", escribió Pagano en su cuenta de X (ex Twitter).

Marcela Pagano aseguró que las gestiones de la AFA para liberar a Gallo comenzaron un mes antes y no un año antes.

La "novedad" también fue apuntalada por su colega de Clarín, quien aportó la misma versión, en el sentido de que la gestión de la AFA no lleva más de un año, sino que fue algo del último mes, también adjudicándose un protagonismo relativo, en el marco de la gran crisis diplomática que se le generó al Gobierno nacional, que mientras persigue al fútbol argentino, sus dirigentes se encargan de liberar a Gallo.

Lo más llamativo fue que minutos antes Pagano había tenido un tuit original que tenía una perspectiva distinta. "¡Por fin podemos decirlo! ¡Nahuel Gallo libre! Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común. Esto nos demuestra que todos unidos, (sin) distinción partidaria, superamos la inoperancia oficial. Que Dios bendiga a nuestros compatriotas y le dé paz a la familia Gallo de una buena vez", había tuiteado.

Marcela Pagano y su tuit donde celebró la liberación del gendarme Nahuel Gallo.

Más allá de los protagonismos y de querer salir en la foto, durante esta mañana la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció que la gestión libertaria no tuvo nada que ver con la liberación. "La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos, ni al de Italia, ni al de Brasil, ni a ninguna de las instancias en las que se planteó la negociación", aceptó ante TN.

Al mismo tiempo, Monteoliva señaló que desconocía de las gestiones de la AFA y no puede afirmar si llevan un mes o más tiempo. "Agradecemos que está acá y que está bien. Más delgado, pero bien", expresó. A su vez, reveló que se enteraron el domingo a la mañana del viaje. "Por supuesto hasta que no lo vimos con nuestros ojos fue todo incertidumbre", aseguró.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado de El Rodeo 1 y aterrizó en Ezeiza

Según informó Clarín, Venezuela no tenía intenciones de entregarle a Gallo al gobierno de Javier Milei, más allá de que sí querían liberar al gendarme detenido. Una de las principales razones de eso fue que el canciller Pablo Quirno no reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina.