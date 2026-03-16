Europa responde con firmeza a las presiones de Trump y se niega a participar en la guerra contra Irán

La creciente tensión en el estrecho de Ormuz, bajo el control de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, tensaron -nuevamente- las relaciones entre la Casa Blanca y sus aliados europeos.

Es que en un contexto marcado por un bloqueo que afecta al 20% del petróleo mundial, el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió la intervención militar de la OTAN y lanzó amenazas sobre el futuro de la alianza si Europa no se alineaba con su postura. Pero no todo salió como esperaba Trump, sino todo lo contrario porque las respuestas desde el viejo continente no se hicieron esperar y fueron contundentes: "La OTAN no tiene nada que ver (con esta guerra)".

Donald Trump

Así las cosas, el desfile de declaraciones fue bastante contundente por ejemplo, el primer ministro británico, Keir Starmer: "Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región", afirmó y subrayó que el Reino Unido no será "arrastrado a una guerra" iniciada sin consulta previa y advirtió: "Cuanto más se prolongue, más peligrosa se vuelve la situación y peor es para el coste de vida".

Desde Alemania, el portavoz del gobierno, Stefan Kornelius, reforzó esta postura al señalar que no existe mandato para intervenir en Irán y le recordó a Trump que la OTAN existe sólo para la "defensa del territorio". El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, fue aún más categórico: "No ofreceremos ninguna participación militar",a l mismo tiempo que recordó que esta guerra comenzó sin consenso entre los aliados y criticó las presiones unilaterales de Washington.

Primer ministro británico, Keir Starmer

Por su parte, Kaja Kallas, alta representante de la diplomacia europea, expresó su preocupación por las consecuencias económicas del bloqueo en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, evitó mencionar cualquier posibilidad de intervención militar: "Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz; estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto ".

Mientras tanto, Trump intensifica su retórica, calificando a la OTAN como "una calle de sentido único" en la que Estados Unidos pone más de lo que recibe. En un tono desafiante, el presidente estadounidense señaló a Europa como la principal beneficiaria del petróleo que transita por Ormuz y sugirió que la falta de acción podría tener graves repercusiones para el futuro de la alianza militar.

Estrecho de Ormuz

Cabe aclarar que el fin de semana pasado, Washington atacó la isla iraní de Jark, un punto estratégico para las exportaciones de petróleo del país persa. Donald Trump amenazó con repetir los ataques si no recibe apoyo militar de sus aliados y llegó a invitar a China a intervenir en el conflicto, pese a que Irán no bloqueó los envíos hacia el gigante asiático.