Paulón cruzó a Anello tras agredirlo por proponer el Día de la Cultura Ricotera: "No entiende los fenómenos populares"

El diputado nacional del Partido Socialista (PS) Esteban Paulón cruzó al periodista Gabriel Anello, luego de las descalificaciones que hizo sobre su proyecto de ley para imponer el 5 de junio como el "Día de la Cultura Ricotera". El legislador dialogó con BigBang y cuestionó la manera de hacer política que tienen los integrantes de La Libertad Avanza (LLA), además de rechazar las agresiones en su contra con una posición analítica del fenómeno que llevó a Javier Milei al Gobierno nacional.

"Este boludo de Esteban Paulón, boludo entre otras cosas. Siempre con proyectos importantes en cosas que le hacen más fácil la vida a la gente. ¿A vos en cuánto te cambia la vida "el día de la cultura ricotera"? Quiero leerte", escribió el conductor de Radio Mitre en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), que no logró la repercusión que buscaba sino que acumuló críticas en su contra.

Gabriel Anello y su ataque al diputado nacional Esteban Paulón por proponer el Día de la Cultura Ricotera.

El diputado rosarino, por su parte, aprovechó la repercusión y le dejó una respuesta por la misma red social: "¡Hola, Gaby! Perdón si me deslumbra tu inteligencia. Podés ver en la web de diputados iniciativas para la eutanasia, protección de la menopausia, educación, acceso a la salud, investigar el robo en ANDIS y PAMI, ventanilla única para Pymes, empresa estatal minera, estándares ambientales para inversiones y más. Saludos".

Paulón, al mismo tiempo, dejó una captura de pantalla de la situación financiera de Anello, de acuerdo a la central de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que lo expuso en una situación "irrecuperable". "Ah, y tratá de levantar los créditos incobrables. ¡Besos!", cerró el diputado en su segunda respuesta.

Esteban Paulón y su primera respuesta a la agresión de Gabriel Anello.

¿Por qué considerás que generó enojo en estos sectores tu proyecto?

- Anello como fiel representante de los libertarios no entiende los fenómenos populares, no entiende que en la agenda de temas del Parlamento, que es la representación del pueblo de Argentina, hay lugar para todo. Yo le dictaba una serie de proyectos de los que también trabajé, a los cuales nunca le prestó atención, y son distintos temas que son de importancia y de relevancia social, como lo es esto para un sector importante de la población, que lo ha demostrado con la masiva movilización del fin de semana.

El fenómeno del Indio Solari no es un fenómeno cultural, es un fenómeno social que excede por largo cualquier otra consideración que intente circunscribirlo a algo musical, y se vio expresado en esas cientas de miles de personas que hicieron kilómetros de cola para despedirlo en Villa Domínico. Ellos tienen una dificultad para entender estas cuestiones y en general tampoco se preocupan demasiado de lo propio.

La segunda respuesta de Esteban Paulón a Gabriel Anello, en la cual expuso la situación financiera "irrecuperable" del periodista.

Por eso está muy incómodo Milei con el tema, que no ha dicho nada. Es un contrasentido porque ellos se habían construido con un partido que supuestamente recogía las demandas populares. Bueno, hay una parte importante del pueblo, incluso que los ha votado a ellos, que hoy está con un sentimiento determinado y que se encuentra con la dificultad del Gobierno de interpretarlo y darle cabida.

En el tuit Anello pone "boludo entre otras cosas", es como que hay algo que quiere decir y ni siquiera se anima.

- Bueno, eso es típico. Por supuesto que querrá decir muchas otras cosas: maricón, zurdo, pelotudo, mogólico -que es un insulto que se les cae de la boca todo el tiempo- y evidentemente ni siquiera tiene el coraje para decirlo. Hay sectores que no terminan de interpretar y que piensan que trabajás solamente en un tema y dicen "no puede ser que se dediquen a esto". Bueno, sí. A esto y a tantas otras cosas, pero siempre es más fácil criticar cuando algo no te parece o no estás de acuerdo que ponerte a ver realmente cuál es el laburo que se produce en el Parlamento.

El diputado nacional Esteban Paulón es uno de los legisladores con más protagonismo del Congreso Nacional.

Seguramente si busca a los legisladores libertarios para los cuales él hizo campaña -que habrá hecho aportes y bancado con guita, espacio y minutos de aire-, se va a encontrar con que... bueno, no se va a encontrar con nada, porque la verdad es que presentan casi nulos proyectos en el Congreso. No debaten nada: ni lo que le puede gustar a Anello ni lo que no le puede gustar.

Al mismo tiempo en un segundo tuit le tiraste un pequeño repaso de deudas que tiene.

- Claro, que también podría dedicarse a ordenar sus finanzas, en lugar de andar fijándose qué laburo hacen los demás. No es más que la central de deudores del Banco Central, que muestra que algunos de los créditos que él tiene están incobrables. Directamente no solo no los ha pagado sino que los ha dejado caer en la condición de incobrable.

Gabriel Anello y Javier Milei.

¿Qué reflexión te trae esta doble moral de acusar y estar manchado?

- En general ellos tienen una forma de funcionar que es poco profunda, es muy superficial y muy descalificadora. De las críticas que aparecen de personas que vienen del palo libertario, casi ninguno inicia sin insultar. No hay alguien que te dice: "mirá, no estoy de acuerdo con vos por tal cosa, o este proyecto me parece que no porque no considero que sea una expresión cultural". Siempre empieza con un insulto: "sos pelotudo, mogólico, maricón, imbécil, retrasado, tarado". O sea, siempre empiezan con la agresión.

Es muy del estilo y la impronta que le pone el propio Presidente, que se dirige así a propios y extraños. Siempre gritando, insultando, mirando. Y eso lo que esconde es que no tenés argumentos para discutir una idea. Porque tranquilamente él podría haber criticado el proyecto desde un lugar de argumentos: "Me parece que ese tipo de medidas se toman para tal o cual cosa", etc. "No comparto". No, no se puede no compartir. Siempre tiene que ser con un insulto de por medio, agrediendo. Y son un poco los términos en los que plantean ellos la comunicación.

Cientos de miles de personas se acercaron al velorio del Indio Solari.

¿Qué se esconde detrás de este método que al mismo tiempo le da sus frutos a La Libertad Avanza?

- Hay una sociedad que hoy tiene 1.500 problemas de toda índole en la cabeza y que muchas veces no se pone a profundizar en algunas cuestiones. Yo no creo que este tipo de insultos les sirvan. O sea, puede ser para catalizar a alguna gente que tiene bronca, etcétera. A lo sumo puede generar eso, pero no es que le va a sumar políticamente. Sí le suman las ideas de fuerza sin contenido: la polarización, la motosierra, casta, kuka, lo que sea.

Ahí sí ellos tienen como un mecanismo en el cual una sociedad que está muy cansada, muy agobiada por las propias políticas del gobierno, y que venía de un proceso muy desgastante de muchos años, que excede a Alberto, ya que viene de atrás también. Pero tampoco le podés pedir a la sociedad que de todo haga un tratado teórico y sociológico. Es una sociedad que está golpeada por todos lados y que intenta encontrar un incentivo, una motivación, algo para pensar hacia adelante. Y eso es lo que aparece muchas veces en esas consignas vacías que utilizan este tipo de espacios políticos. Después aprovechan ciertas figuras para golpear, para pegar y para denigrar, que es básicamente a lo que se dedican.