Odiado, Tomás Dente criticó a Ángela Torres por robar en Japón y tildó de "burros, roñosos e ignorantes" a los streamers

El pasado martes, la revista Gente organizó la gala de los Personajes del Año y sin dudas revolucionó las redes y distintos medios de comunicación. Pasan los días y las polémicas entorno a la tapa continúan: Tomás Dente se atacó por no ser convocado e insultó a todos los profesionales que fueron considerados como figuras relevantes del 2025.

Entre los grandes ausentes de esta edición estuvieron Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Marley. En cambio, la presencia de varios streamers captó la atención de Dente, quien aprovechó el aire de su programa en Net TV para lanzar una dura crítica hacia las nuevas figuras convocadas.

Tapa Gente 2025: la revista reunió figuras del espectáculo, deportistas, políticos y científicos

"Los burros roñosos que no conjugan los verbos correctamente, que son una manga de ignorantes ...", comenzó el periodista, en un fuerte descargo contra algunos de los elegidos por la publicación. El comunicador se mostró indignado y repasó entonces las primeras tapas históricas de Gente para comparar aquella época con la edición actual: "La primera tapa tenía poetas, sociólogos, científicos... y ahora esta manga de ignorantes que habla de todo el mundo a diestra y siniestra con un nivel de libertinaje pocas veces visto. Tuvieron un lugar mucho más destacado que, por ejemplo, Rodolfo Barilli", señaló.

Su crítica fue subiendo de tono: "Esto es una afrenta a nuestra industria. Son cuatro de copas que se sientan delante de un micrófono, rascándose las bolas, y tienen un lugar muy destacado", disparó.

Hacia el final, apuntó directamente contra la tapa que reúne a las 80 personalidades del año y la calificó como "vergonzosa". "Déjense de joder. Esa tapa da vergüenza . Quieren likes y que se viralice, porque ya no es en papel sino digital", concluyó, antes de lamentar que muchas figuras formadas y con trayectoria hoy no encuentren espacio en la industria del espectáculo.

Por otro lado, Tomás Dente apuntó contra Ángela Torres: "Una mocosa, hija de, nieta de... grandes artistas que tuvo su pico de popularidad por contar que iba a países orientales a afanar", minimizó el trabajo de la joven que no sólo sacó un nuevo álbum que se supera día a día en visualizaciones, sino que además agotó varios shows y fue telonera de grandes artistas.