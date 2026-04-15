Préstamos sin interés y vínculos con Adorni: las jubiladas declararon no conocer los detalles de la operación inmobiliaria

La causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevos elementos que, lejos de aportar claridad, profundizan las dudas sobre el origen y la estructura de sus operaciones inmobiliarias y financieras. En los tribunales de Comodoro Py declararon las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes en noviembre de 2025 le vendieron al funcionario el departamento en el que actualmente reside, ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, sin embargo, presenta características inusuales: el inmueble fue escriturado por 230.000 dólares, pero Adorni solo abonó 30.000 al momento de la compra y el resto -200.000 dólares- fue financiado por las propias vendedoras, sin interés y a pagar en un año.

El jefe de Gabinete sumó un departamento en Caballito

Durante su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, Sbabo aseguró que no recordaba los detalles de la operación y delegó la responsabilidad en terceros: Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas, y su propio hijastro, Leandro Miano. La mujer sostuvo que confió en Feijoo, quien -según se desprende del expediente- mantiene vínculos personales con Adorni. De esta manera, la jubilada que percibe alrededor de 350.000 pesos mensuales reconoce no haber participado activamente en una operación por cientos de miles de dólares que la convirtió, junto a su socia, en acreedora hipotecaria del funcionario.

Según consta en el Registro de la Propiedad, ambas mujeres poseen el 50% cada una del crédito por 200.000 dólares que permitió concretar la compra. El origen del inmueble también genera interrogantes. Viegas y Sbabo habían adquirido meses antes el mismo departamento al ex futbolista Hugo Morales por 200.000 dólares, es decir, 30.000 menos que el valor al que luego se lo vendieron a Adorni. Morales ya declaró en la causa y confirmó ese monto, además de señalar que las compradoras estaban acompañadas por dos hombres durante la operación. A esto se suma un dato revelador: según la propia Viegas, ella no conocía personalmente a Adorni.

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni declararon en Comodoro Py

Sin embargo, su hijo, Feijoo -quien intervino activamente en la transacción- lo visitó en Casa Rosada un mes antes de la venta, lo que refuerza la hipótesis de un entramado de vínculos previos que exceden una simple operación de mercado. La investigación también abarca otros movimientos financieros del jefe de Gabinete. En paralelo, declararon dos mujeres policías -Graciela Molina y su hija Victoria Cancio- quienes confirmaron haberle otorgado un préstamo de 100.000 dólares en efectivo, con una tasa de interés del 11% anual y garantía hipotecaria sobre una propiedad de Adorni en Parque Chacabuco.

De ese monto, el funcionario ya habría devuelto 30.000 dólares, pero aún adeuda el resto más los intereses. Ese crédito, según surge del expediente, fue utilizado para financiar la compra de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, adquirida el mismo día en que se concretó el préstamo. La simultaneidad de las operaciones y la utilización de dinero en efectivo vuelven a encender alarmas en el expediente. En este contexto, la escribana que intervino en las transacciones, Adriana Nechevenko, ratificó que el crédito otorgado por las jubiladas fue "sin interés" y justificó esa condición en la "confianza" entre las partes.

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni declararon en Comodoro Py

Incluso explicó que el vínculo surge de una relación entre familias: "El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio". Mientras tanto, el fiscal Pollicita avanza con medidas clave para reconstruir el perfil patrimonial del funcionario. Tras la autorización del juez Ariel Lijo, se levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que permitirá analizar en detalle sus ingresos, gastos, movimientos bancarios e inversiones.