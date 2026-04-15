Milei escaló la confrontación y atacó al periodista Nacho Girón: "Basura inmunda y asquerosa"

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por un violento ataque contra el periodista Nacho Girón, en un nuevo episodio que reaviva el debate sobre la relación del Gobierno con los medios y los límites del discurso presidencial. Desde su cuenta en la red social X, Milei lanzó un mensaje cargado nuevamente de insultos: "Esta basura inmunda asquerosa sigue citando fuentes de Casa Rosada mientras que nadie de peso habla con él... Un mentiroso serial...". La frase, lejos de ser un exabrupto aislado, se inscribe en una escalada discursiva que ya se volvió recurrente desde el inicio de su gestión.

El detonante fue un análisis que Girón realizó sobre la participación del mandatario en un evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde Milei expuso tras conocerse el dato de inflación de marzo de 3,4% mensual y 36,2% interanual, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Allí, el Presidente había trazado un discurso épico y confrontativo: "La moral como política de estado dice que nosotros no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judiocristianos, y vamos a atarnos al palo, digamos, del barco, porque no vamos a escuchar los cantos de la sirena", pronunció.

Y disparó: "Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Nos acompañen o no nos acompañan. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada. Todos podemos volver a trabajar el sector privado, pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente". Tras ese discurso, Girón analizó el contexto político y puso el foco en la figura de Manuel Adorni, actualmente bajo investigación judicial. "Veíamos sobre el final, y se los cuento los que están en la radio, a un Manuel Adorni también presente, aplaudiendo allí. Dicho sea de paso, viene habiendo más revalidaciones, precisamente, para Manuel Adorni", detalló el periodista.

El presidente Javier Milei volvió a insulktar a un periodista

Y agregó: "Yo sostengo un poco lo que te cuentan en Casa Rosada, que tiene que ver con esta situación de sostenerlo día a día, semana a semana, salvo que la situación se complique. De hecho, si hoy me preguntan '¿el 29 de abril va a ir Manuel Adorni al Congreso a dar su informe a la Cámara de Diputados?' Sí, te siguen jurando que sí, pese a que se acumulan problemas en su contra, sobre todo en materia judicial, porque está siendo investigado por enriquecimiento ilícito". Esas palabras fueron suficientes para desatar la reacción presidencial, que eligió responder no con argumentos, sino con descalificaciones personales.

El episodio no es aislado. Desde su llegada al poder, Milei ha construido una relación abiertamente hostil con sectores del periodismo críticos, a los que suele acusar de operar en su contra. Sin embargo, el nivel de agresividad del mensaje -con insultos directos y sin matices- vuelve a encender alarmas. La crítica a un periodista por citar fuentes oficiales resulta, además, paradójica: el acceso a información de la Casa Rosada es parte central del trabajo periodístico. Deslegitimarlo públicamente no solo afecta a un profesional en particular, sino que tensiona el vínculo entre el Gobierno y el sistema informativo en su conjunto.