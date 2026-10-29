¿Se cocina un nuevo espacio de intendentes en PBA?

La apertura de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) dejó una foto de alto voltaje político en Malvinas Argentinas.

Leo Nardini, con la mira puesta en la Gobernación bonaerense en 2027, reunió a Fernando Espinoza (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Pablo Garate (Tres Arroyos) y Pablo Mansilla (José C. Paz), secretario de Gobierno y hombre de máxima confianza de Mario Ishii; un impulsor de Leo Nardini en su candidatura como gobernador. También participó el diputado provincial Luis Vivona, hombre de confianza de Leo Nardini.

La presencia de dirigentes del conurbano y del interior alimenta las especulaciones sobre un posible nuevo espacio de articulación política dentro del peronismo bonaerense. Esto se explica en la buena relación que mantiene Nardini con Espinoza y la buena sintonía política entre Malvinas y La Matanza desde tiempos donde gobernaba Balestrini el distrito más populoso de la Provincia de Buenos Aires. Con relación a Alberto Descalzo, siempre existió un buen vínculo entre los distritos y es un hombre de consulta para los malvinenses.

Y la foto podría ampliarse: durante los Juegos se espera la llegada de otras figuras de peso de la política provincial.

El importante evento deportivo, JAUR, congrega a más de 700 atletas de 22 provincias, surge a partir del impulso de la Ley de Deportes Urbanos Bonaerense promovida por el diputado provincial Luis Vivona.