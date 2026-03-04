Coudet ya está en casa: River le dio la llave de un muy golpeado vestuario al "Chacho"

El salón auditorio del Monumental tuvo aroma a nuevo comienzo. Sonrisas tensas, flashes, expectativa. En el centro de la escena, con ojeras confesadas y sonrisa pícara, Eduardo "Chacho" Coudet se sentó para iniciar oficialmente su ciclo como entrenador de River Plate. "Muy contento de que se haya dado esta situación. Empezar a trabajar. Estoy sin dormir desde ayer. No va a mejorar esta cara durmiendo y todo. Queda trabajo, porque tenemos que entrenar a la tarde. Y estoy con mucha ilusión. Ahora empieza lo lindo", arrancó el flamante DT, fiel a su estilo frontal.

Antes, el presidente Stefano Di Carlo marcó el tono político y deportivo de la jornada. La elección de Coudet no fue improvisada. "Fue una decisión que tomamos con mucha alegría y enorme convicción junto con Enzo", explicó en referencia al mánager Enzo Francescoli. Y remató con una frase que busca calmar ansiedades: "Hay un consenso generalizado en que es el mejor para este momento de River".

Di Carlo, consciente del clima tras la salida de Marcelo Gallardo, apeló al músculo emocional del club: "Queremos decirle al hincha de River, al que llena la cancha hace 100 partidos consecutivos, que acompañe esta nueva etapa con entusiasmo, porque cuando estuvimos unidos River volvió a ser River". Eso sí, puso sobre la mesa la palabra incómoda: paciencia. "Hay que tener paciencia, va a llevar tiempo que el 'Chacho' le ponga su impronta al equipo".

Aunque también recordó que en Núñez la urgencia es permanente: ganar el campeonato. Francescoli tomó la palabra con tono sereno y mensaje claro. "No hemos jugado juntos, pero nos conocemos", dijo sobre el nuevo DT. Y destacó lo que considera un puente directo con la tribuna: "Su empatía con el hincha de River y su pasado en este club". El uruguayo fue más allá: "Es un técnico que nos puede devolver lo que todos queremos, que sea protagonista, que salga a ganar los partidos".

Y agregó, sin eufemismos, que "por diferentes motivos, hemos perdido esa impronta en el último tiempo". Sin embargo, defendió el currículum del nuevo entrenador: "No hay que minimizar la carrera que ha tenido Coudet hasta el momento. Su Racing y su Rosario Central acá, su Alavés que jugaba bien". Coudet no esquivó el peso simbólico de reemplazar a Gallardo, el DT que marcó una era. "Lo primero que hice fue hablar con él", contó.

Y agregó: "Me dijo palabras que me hicieron muy bien y le agradezco públicamente y de corazón", reveló. Y dejó una contundente definición: "Me gusta el lío y acá estamos". Sobre el contexto, fue realista: "No es una situación fácil, ante la salida de Marcelo". Pero dejó una hoja de ruta simple y ambiciosa: "Lo único que modifica las cosas son la ilusión, el tiempo y el trabajo, y allá vamos".

Consultado por su estilo, el Chacho no se escondió detrás de los sistemas. "Trataremos de ser un equipo protagonista, como lo pide la historia de este club". Más adelante reforzó la idea: "Las formas y las ideas son las mismas: tener un equipo protagonista y muy físico. Que sea un equipo físico y agresivo, siempre mirando el arco de enfrente". También habló del plantel con convicción: "Estoy convencido de que hay un gran plantel y las cosas van a salir bien".

Y lanzó: "La responsabilidad está acá (se señala). Sé lo que implica estar acá sentado y hay que ganar el campeonato. No le voy a esquivar a eso". En un club donde la presión se mastica en cada entrenamiento, Coudet pidió apoyo explícito: "Necesitamos unidad, tirar para adelante todos juntos". Y explicó la dificultad del escenario: "Es un club difícil, incluso para jugar. No es fácil jugar acá o estar acá".

También dejó un mensaje interno: "No vine a un cumpleaños", advirtió, aunque con media sonrisa. La exigencia será total. Sobre los juveniles, fue categórico: "Yo no miro ni documentos, ni edades ni nacionalidades. Para mí juega siempre el que mejor está". Y dejó en claro su obsesión: "Mi obsesión como DT es tratar de hacer mejor a cada uno de ellos". Coudet aterrizó en Ezeiza en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas y bromeó con los periodistas: "¡Los hice madrugar!".

Reconoció que "tiempo atrás no me esperaba este llamado, pero se dio todo muy rápido" y, casi sin pasar por casa, se dirigió al Monumental para firmar contrato hasta diciembre de 2027. Por la tarde, en el River Camp, dirigirá su primera práctica. Tendrá margen para trabajar: un paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino postergó la fecha 9 del Torneo Apertura. El debut oficial será el jueves 12 de marzo a las 21.30, como visitante ante Huracán. Empieza otra historia en Núñez. Con ilusión, con urgencia, con paciencia -aunque suene contradictorio- y con un entrenador que, fiel a su estilo, ya avisó que no le teme al caos. En River, el "Chacho" ya tomó el mando.