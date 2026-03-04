"Hoppers: Operación Castor": la misión más adorable (y caótica) del año

La cartelera suma una nueva propuesta familiar que cumple con las expectativas de risas, aventura y un mensaje ecológico envuelto en humor... Hoppers: Operación Castor. Con una estética increíble como acostumbra Disney y Pixar. Con personajes que derrochan carisma, la película se mete de lleno en el universo animal para contar una historia que, aunque parece liviana, tiene más capas de lo que aparenta, dándole a el espectador referencial de la cultura pop tanto de chicos y grandes.

La trama sigue a un grupo de animales que debe unirse para enfrentar una amenaza que pone en riesgo su hábitat por culpa de una construcción. Mabel es una estudiante universitaria apasionada por los animales que descubre en una tecnología ultrasecreta la oportunidad de infiltrarse en el bosque urbano, transfiriendo su conciencia a un castor robótico de sorprendente realismo.

Hoppers: Operación Castor

¿La misión? Aliarse con las especies que habitan el lugar y proteger el territorio de una amenaza inminente: la construcción de una autopista impulsada por el alcalde como pieza clave de su campaña de reelección. Entre planes disparatados, persecuciones y situaciones desopilantes, la acción combina con una cuota justa de ternura sin caer en golpes bajos.

Lo interesante de Hoppers: Operación Castor es que logra hablar de unidad, comunidad y cuidado del ambiente sin caer en el sermón triste y muchas veces absurdo que tienen este tipo de películas, es simplemente sutil. La película apuesta a un ritmo ágil, diálogos picantes y un humor que también guiña el ojo a los adultos que acompañan a los más chicos.

Hoppers: Operación Castor

Visualmente, la animación es uno de sus puntos más fuertes: colores intensos, escenarios dinámicos y expresiones que potencian el costado cómico de cada personaje. Todo está pensado para mantener la atención durante poco más de hora y media que se pasan volando entre risas y mensajes.

En tiempos donde muchas producciones infantiles repiten fórmulas, Hoppers: Operación Castor intenta darle una vuelta más emocional a la clásica historia. Hay corazón, hay humor y también hay momentos que buscan dejar una reflexión.

Hoppers: Operación Castor