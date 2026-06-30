Ravier defendió el aumento del gas: "Las familias tratan de abrigarse un poco más para no consumir tanto"

Adrián Ravier, el flamante vocero presidencial, marcó el inicio de una nueva era en la administración de Javier Milei. Con un tono contundente pero un tono de voz bastante más relajado que su predecesor, Ravier delineó las prioridades del gobierno y como cualquier hijo sano de La Libertad Avanza, dejó frases para la historia.

El nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete fue el eje central de la presentación de Ravier. El vocero no escatimó en elogios hacia el nuevo funcionario, destacando su experiencia y habilidades políticas: "Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores", afirmó Ravier. Según él, Santilli "inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales".

Adrián Ravier en su primera conferencia de prensa

En cuanto a la renuncia de Manuel Adorni, Ravier fue tajante al señalar que se trató de una decisión personal del ex funcionario ahora investigado por su exponencial crecimiento patrimonial: "Manuel Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado", explicó leyendo al pie de la letra un texto mientras evitaba profundizar en los detalles del caso judicial que involucra a Adorni, subrayando que "la vía judicial continuará".

En materia económica, Ravier destacó la estrategia del ministro Luis Caputo para fortalecer las reservas internacionales: "Caputo y su equipo están blindando a la Argentina adelantándose a estos hechos que han pasado en tantas oportunidades. Cada año electoral es difícil", señaló y explicó que el gobierno está realizando colocaciones financieras diarias para sumar reservas y protegerse de las inestabilidades propias de los años electorales.

Manuel Adorni, en su primera conferencia en el cargo

Sobre el polémico aumento de tarifas del gas, Ravier fue claro al justificarlo como parte de un necesario sinceramiento de precios. "Entendemos que los aumentos tarifarios hoy superan a la inflación, pero es parte del sinceramiento de precios que venimos pregonando", dijo y para coronar, le tiró la pelota a la ciudadanía argentina: "Las familias, ahora que está más caro el gas, tratan de abrigarse un poco más para no consumir tanto. Es un cambio cultural en el consumo que Argentina necesita para dejar de subsidiar la energía a quienes pueden pagarla".

Ravier también abordó el papel crucial del PRO en el gobierno actual: "Creo que el PRO es un aliado clave. Nosotros no tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos", comentó. Subrayó la sintonía entre Mauricio Macri y Javier Milei: "Están en sintonía y por eso estamos logrando un cambio muy significativo en las instituciones de nuestro país", dijo y en la misma línea añadió: "Esto tiene que continuar. Creo que el diálogo es muy bueno, pero obviamente que cuando hay dos partidos puede haber un roce en algún momento, puede haber declaraciones desafortunadas que a veces son individuales de alguna persona. Estamos trabajando muy bien juntos, estamos alineados".

Mauricio Macri

Adrián Ravier enfrentó las críticas sobre las restricciones a la prensa en Casa Rosada y aseguró que se está evaluando una carta con puntos a considerar sobre este tema y que pronto se emitirá una decisión al respecto: "Las principales democracias del mundo tienen condiciones similares a las que se propusieron", reflexionó y, acto seguido cuestionó las acusaciones sobre restricciones al periodismo, destacando que "se contestaron más de 2000 preguntas de periodistas".