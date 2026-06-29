Blender mostró problemas al aire y Rebord presionó al dueño tras la intimación judicial que recibió

Tomás Rebord apretó al dueño del streaming Blender, Augusto Marini, tras la notificación judicial que recibió para presentarse nuevamente al aire de su programa. En un posteo sugirió que hablaría de la provincia de Misiones, de donde es el empresario, mientras que aseguró que se presentó el domingo a trabajar y no había nadie para garantizar su programa, a partir de los despidos que desencadenaron el escándalo.

"Blender me notificó judicialmente para que me apersonara a hacer el programa antes conocido como 'Hay Algo Ahí' el día de hoy. Fuimos ayer, con una escribana, y constatamos que no había ni cámaras, ni sonido, ni personal para poder salir al aire, como consta en la CD que les mandé. Son los problemas que suelen aparecer cuando despedís a todo el personal de un día para el otro (básicamente no podes hacer el programa)", aseguró Rebord en un posteo en la red social X (ex Twitter).

El tuit de Tomás Rebord en el que respondió a la intimación para que se presente en Blender.

"Aunque sigo en mi periodo ultra-secreto-vacacional (expresamente acordado desde marzo) aclaro públicamente que no tengo ningún problema en salir hoy mismo al aire a las 21 horas de manera remota, tal como habíamos acordado para ocasiones especiales a modo de gesto de buena fe por el difícil momento que atraviesan como medio", sumó más adelante el conductor.

"Espero que me contacte el personal técnico y productores asignados a tal fin. Ojalá para entonces puedan resolver los problemas de sonido que está teniendo Mauro Szeta. Voy a hacer un especial sobre la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento. ¡Les va a encantar! Espero su mensaje para coordinar", finalizó Rebord.

La referencia al especialista en policiales es porque durante este lunes comenzó a salir al aire con su programa ¡Qué día!, que irá de lunes a viernes de 17 a 19. En el comienzo, que efectivamente tuvo problemas técnicos, manifestó su solidaridad con los empleados despedidos y aseguró su malestar por tener que salir al aire con esa realidad, mientras que pidió la reincorporación de quienes perdieron el trabajo, como el resto de sus compañeros al aire en ese momento: Lu Iacono, Quintín Palma y Hugo Lamadrid.

Marini tiene 31 años y es, además, dueño del streaming libertario Carajo!, que tiene entre sus figuras a Daniel "Gordo Dan" Parisini. En los últimos días su firma Motora Argentina SA del holding Cale Group que preside consiguió un contrato con Trenes Argentinos por US$ 3,8 millones. Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recientemente le otorgó la preadjudicación de la licitación del Canal de la Ciudad.