A Octavos: Francia arrasó con Mbappé y Noruega se impuso con la jerarquía de Haaland

Tras un lunes de sorpresas como la victoria de Paraguay sobre Alemania y Marruecos frente a Países Bajos, el Mundial 2026 tuvo martes mucho más acorde a los pronósticos. Francia le ganó 3 a 0 a Suecia con dos de Kylian Mbappé, que igualó como goleador de la Copa del Mundo a Lionel Messi, y Noruega venció 2 a 1 a Costa de Marfil, con un tanto definitivo y sobre la hora del poderoso delantero Erling Braut Haaland, quien quedó con cinco en todo el torneo y a uno del rosarino.

Francia dominó por completo durante todo el primer tiempo pero hizo figura al arquero sueco. Cinco minutos antes de que termine la primera parte, el ex Paris Saint Germain hizo el primero tras una jugada individual exquisita y el tercero, donde la cruzó al segundo palo tras un pase filtrado. Bradley Barcola fue el autor del segundo tanto. La superioridad gala fue determinante y su juego y contundencia la transformaron en la máxima candidata a quedarse con el mundial.

El dominio francés quedó en evidencia y tuvo su reflejo en lo estadístico, ya que su selección es la que más goles metió durante estos primeros cuatro partidos de la competencia con 13, lo que implica más de tres por encuentro. Por otro lado, la jerarquía de Mbappé también continúa respaldándose en sus numeros. Lleva 6 en este mundial y quedó segundo en la tabla histórica de goleadores de mundiales con 18. Además, en 102 partidos con Francia tuvo 62 anotaciones.

Ahora deberá jugar con el Paraguay de Gustavo Alfaro, que viene de lograr la hazaña de dejar afuera por penales a la poderosa Alemania. El ganador de ese encuentro tendrá la cita con quien gane la otra parte de la llave, que tiene a Canadá contra Marruecos, que viene de eliminar al poderoso Países Bajos.

Por su parte Noruega, que había logrado el primero con un golazo de Antonio Nusa y luego había recibido el empate marfileño en los pies de Amad Diallo, cerró su partido con una jugada en la que Haaland recibió solo y la empujó a la red. Los nórdicos no jugaban una copa del mundo desde Francia 1998 y su pase a Octavos de Final, con una de sus selecciones más fuertes de la historia, igualó la marca de aquel torneo. La parada será difícil, ya que tendrá que enfrentarse con Brasil.

A la hora de la tabla de los goleadores, Messi sigue en el primer lugar -ahora- junto a Mbappé, ya que ambos metieron seis tantos. Les sigue justamente el noruego con cinco y detrás de ellos la lista sigue con el francés bota de oro Ousmane Dembélé con cuatro, al igual que el inglés Harry Kane.