Milei prioriza festeja la Independencia de Estados Unidos y pega el faltazo a la Cumbre del Mercosur

Bocas abiertas y ceños fruncidos ante la decisión del presidente Javier Milei que se convertirá en el primer mandatario del país en asistir a las celebraciones del Día de la Independencia de los Estados Unidos. La decisión de Milei de participar en este evento genera demasiado asombro, especialmente considerando que decidió ausentarse de la crucial Cumbre del Mercosur en Paraguay.

Esta noche, Milei visitará la residencia del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, para conmemorar los 250 años de independencia del país norteamericano, un claro indicativo de sus prioridades geopolíticas, ya que considera a Estados Unidos como uno de sus principales aliados estratégicos junto a Israel.

Javier Milei y Peter Lamelas

La sorpresa no solo radica en su asistencia a un evento extranjero de tal magnitud, sino en su decisión de cancelar su participación en la cumbre regional del Mercosur en un momento donde las tensiones diplomáticas con Brasil y Venezuela están al rojo vivo. Es así que la ausencia de Milei en el encuentro regional es claramente un desaire hacia los socios sudamericanos y una señal de distanciamiento del bloque latino de l que viene distanciandose desde 2023 cuando asumió como Jefe de Estado.

Desde Casa Rosada informaron que Milei arribará a las 19.15 horas a la residencia del embajador Lamelas, donde encabezarán una celebración que incluirá los himnos nacionales, discursos y un espectáculo musical. Esto será apenas horas después de que Milei tome juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno tras la accidentada salida de Manuel Adorni por la presión que ejerce la justicia al investigarlo por enriquecimiento ilícito.

Cumbre del Mercosur

El hecho de que el presidente haya priorizado estos actos sobre la cumbre del Mercosur ha levantado una ola de críticas. Mientras que algunos ven en esta decisión un gesto de alineamiento con los Estados Unidos, otros la catalogan como una falta de respeto hacia los compromisos regionales.

El canciller Pablo Quirno será quien represente a Argentina en la cumbre del Mercosur, un encuentro que se anticipa estará marcado por diferencias ideológicas y tensiones diplomáticas. La decisión de Milei llega tras un fin de semana agitado para su gobierno, con la renuncia de Manuel Adorni, y el anuncio del nombramiento de Diego Santilli como su sucesor.