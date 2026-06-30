Trabajadores resisten los despidos masivos en Techint: "Es ridículo que haya un achique"

La reciente decisión del Grupo Techint de despedir a 150 trabajadores de su planta Siat Tenaris en Valentín Alsina genera angustia y preocupación. Es que la planta, que había sido un pilar fundamental en la fabricación de caños sin costura para la industria petrolera y gasífera, ahora enfrenta una reducción significativa de su fuerza laboral, una medida injustificada y perjudicial para las familias que ahora están en la calle.

Dylan Paz, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la planta, expresó su descontento y preocupación por la situación en Urbana Play: "Nosotros somos parte del grupo Techint, estamos dentro de la fábrica Tenaris. Al día de hoy tenemos el telegrama de preaviso de finalización de vinculación con la empresa que llegó hace un mes ya a 200 compañeros", comentó Paz.

Despidos en Grupo Techint

La notificación formal de despido afectará a 150 de esos trabajadores a partir del 1 de julio, una cifra que representa casi la mitad de la plantilla actual. La planta había experimentado un auge en su actividad con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, un proyecto estratégico para Vaca Muerta, que permitió la incorporación de más de 450 personas en un esfuerzo por cumplir con las demandas en tiempo récord.

" Es para nosotros ridículo que haya un achique por parte de la empresa en un contexto donde hay la posibilidad de hacer tantas explotaciones de hidrocarburos en el sur de nuestro país", enfatizó Paz, subrayando la paradoja de los despidos en un momento de expansión del sector.

El impacto de la pérdida de una licitación clave para el suministro de tubos al Gasoducto Néstor Kirchner es devastador para la planta, reduciendo drásticamente sus niveles de producción previstos. Ante esta situación, los delegados gremiales y los trabajadores afectados anunciaron movilizaciones y protestas frente a la sede sindical, demandando que se implementen esquemas de suspensión en lugar de cesantías.

Desde el gremio, se advierte sobre un plan más amplio por parte del Grupo Techint que incluye reducción de horas extras, recortes en premios por productividad y cambios significativos en los ritmos de producción, afectando a los trabajadores despedidos, aunque también poniendo en riesgo las condiciones laborales y el bienestar de los empleados restantes.

Despidos en Grupo Techint

Paz y sus compañeros continúan en asamblea permanente, buscando un diálogo constructivo con la empresa para preservar sus empleos y asegurar un futuro estable para sus familias. "La intención del reclamo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con sostener esa experiencia que se realizó y también apostando para adelante a que siga habiendo trabajo", concluyó Dylan Paz.