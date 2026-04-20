Resistencia y agenda propia: mujeres y diversidades argentinas marcaron la agenda en el Foro de la CEPAL

Por tercer año consecutivo, se sintió la ausencia de una delegación oficial del Estado argentino, en el Foro de los Países sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la CEPAL, reuniendo en Chile a más de 500 participantes de 30 países con un llamado de alerta: solo el 19% de las metas regionales están en camino de cumplirse.

Desde diciembre de 2023, Argentina ha dejado de presentar el Informe Nacional Voluntario, una herramienta clave para medir el avance en sostenibilidad. La postura del Ejecutivo ha sido tajante, basándose en el rechazo de Javier Milei a la Agenda 2030, a la que ha calificado como: "No vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, a la decadencia". Este vacío oficial fue llenado por una coalición de voces que defienden los derechos conquistados y alertan sobre el impacto de las políticas actuales.

Mecanismo de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible

Testimonios desde el territorio: Derechos en juego

BigBang dialogó con referentes clave que participaron en los mecanismos de la Sociedad Civil

Salud y Vejez: "Marcos legales fantasma"

Isabel Lovrincevich, abogada y gerontóloga de Plataforma Mayor, advirtió sobre el sistema "pendular" de la región, que va de un gobierno que otorga derechos a otro que los niega, golpeando duro el desarrollo de las personas adultas mayores: "Es muy triste ver en el supermercado y en la farmacia cómo las personas mayores dejan los alimentos o el medicamento más caro por falta de recursos".

Lovrincevich alertó que, ante el cierre de programas como el Remediar, los derechos ganados corren el riesgo de convertirse en marcos legales sin aplicación real.

Isabel Lovrincevich

Estado Laico y Autonomía

Mariana Catanzaro, titular de la Secretaría de Estado Laico de la APDH, participó por primera vez en el Foro Interreligioso. Allí, logró poner en la mesa la tensión entre dogmas religiosos y la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres y minorías de género. Sobre el Foro nos cuenta que sus intervenciones fueron recogidas en la declaración final bajo una premisa urgente: "El gran peligro es que las agendas religiosas pretendan condicionar el reconocimiento de los derechos". Destacando de la Declaración del Foro Interreligioso: "Nos une la convicción de que la dignidad humana es sagrada y el cuidado de la creación es una responsabilidad

compartida".

Mariana Catanzaro

Provincia de Buenos Aires como contrapeso institucional

Ante la falta de autoridades nacionales, el Gobierno bonaerense marcó presencia con la Ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Durante el foro, Vilar encabezó el debate sobre el rol de los gobiernos subnacionales en la sostenibilidad y mantuvo reuniones estratégicas con Jeannette Jara desde Chile con el Diálogo sobre políticas públicas ambientales en el territorio y, por otra parte con Marco Llinás, representante de la CEPAL y la presentación del proyecto del Hub de Innovación y Transformación Sostenible en la Reserva Santa Catalina (Lomas de Zamora) y planes de reconversión industrial.

Jeannette Jara y Daniela Vilar

Otro punto fueron las claves del Foro 2026. En esta edición, los Estados pusieron bajo revisión cinco objetivos fundamentales:

Agua Limpia y Saneamiento Energía Asequible Industria e Innovación Ciudades Sostenibles Alianzas para lograr todos los objetivos

A pesar de que los Estados lograron generar acuerdos, estos no son vinculantes y el panorama regional es desafiante. José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, advirtió que el cumplimiento de metas en la región cayó del 23% en 2025 al 19% en 2026: "Es un llamado de alerta que nos interpela, pero en 6 de cada 10 metas estamos progresando. Los avances parciales también son avances", señaló.

José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL

Desde el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, concluyeron su Declaración notoriamente, demostrando que no serán observadores pasivos ante los recortes de derechos: "No hay desarrollo sostenible sin igualdad, sin reconocimiento de la diversidad y sin participación. Invertir para el cuidado de los pueblos y sus territorios también es eficiencia. La sociedad civil no será observadora pasiva: es y seguirá siendo un actor político imprescindible en la construcción de un futuro común", explicó.