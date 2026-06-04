Revés para Milei en el Senado: aprobaron el pliego de la jueza que la Casa Rosada intentó vetar por su vínculo con Hugo Alconada Mon

Lo que comenzó como una sesión destinada a aprobar una serie de nombramientos judiciales terminó convirtiéndose en una nueva derrota política para el gobierno de Javier Milei. En un escenario marcado por el desorden interno, las disputas entre sectores libertarios y la presión de la oposición, el Senado aprobó este jueves el pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza federal que la Casa Rosada había intentado bloquear por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Aprobaron el pliego de la jueza que la Casa Rosada intentó vetar por su vínculo con Hugo Alconada Mon

La decisión representó una demostración de fuerza del peronismo y de los bloques dialoguistas frente a un oficialismo que volvió a exhibir dificultades para ordenar a sus propios aliados y sostener una estrategia común. El pliego de Michelli fue aprobado con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. Entre quienes optaron por abstenerse estuvo la propia jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, cuya posición terminó contradiciendo la postura que sostenía el Gobierno nacional.

La votación dejó una imagen incómoda para la Casa Rosada. Los votos favorables llegaron desde el peronismo, sectores dialoguistas y también desde el senador libertario Francisco Paoltroni, mientras que La Libertad Avanza quedó aislada en su intento por impedir la designación. El episodio se produjo apenas una semana después de que el Ejecutivo intentara retirar el pliego de la candidata del listado de nombramientos a tratar en la Cámara alta.

La decisión había sido impulsada directamente por Javier y Karina Milei, quienes objetaban la postulación por su vínculo familiar con Alconada Mon, uno de los periodistas más críticos de la administración libertaria. La posición presidencial incluso fue reforzada públicamente por el propio Milei a través de sus redes sociales. El mandatario compartió un mensaje del exjuez Ricardo Manuel Rojas que defendía la potestad presidencial para retirar nominaciones judiciales.

Aprobaron el pliego de la jueza que la Casa Rosada intentó vetar por su vínculo con Hugo Alconada Mon

Y agregó: "Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal". Sin embargo, la ofensiva oficialista terminó chocando contra una realidad política que el Gobierno no logró controlar. La situación se desbordó desde el inicio mismo de la sesión.

Originalmente, durante la reunión de Labor Parlamentaria, se había acordado tratar alrededor de 50 pliegos judiciales. Pero cuando comenzó el debate, La Libertad Avanza decidió llevar al recinto más de 70 nombramientos, generando una fuerte reacción de la oposición y de algunos sectores aliados. El malestar escaló rápidamente y puso en riesgo la continuidad de la sesión. La controversia obligó a convocar un cuarto intermedio para intentar desactivar el conflicto.

Fue entonces cuando ocurrió uno de los movimientos más significativos de la jornada. Tras las negociaciones entre los distintos bloques, Patricia Bullrich regresó al recinto para anunciar un acuerdo que ampliaba el tratamiento a 74 pliegos judiciales, incluido el de Michelli. La maniobra significó, en los hechos, una victoria política de la oposición y una derrota para la estrategia impulsada desde la Casa Rosada.

El resultado también volvió a exponer las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Durante los últimos días, la decisión de retirar el pliego de Michelli había generado diferencias dentro del propio universo libertario. La negativa inicial de Bullrich a acompañar el pedido presidencial ya había encendido alarmas sobre la falta de coordinación entre el Poder Ejecutivo y sus representantes parlamentarios.

Aprobaron el pliego de la jueza que la Casa Rosada intentó vetar por su vínculo con Hugo Alconada Mon

Finalmente, la candidata no sólo fue incorporada al temario sino que obtuvo una cómoda aprobación. La situación adquiere una dimensión todavía más llamativa al observar el perfil profesional de Michelli. Lejos de tratarse de una postulante sin antecedentes, cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro del Poder Judicial. Ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata en octubre de 1994 y desarrolló una carrera ascendente hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que desempeña desde 2009. Además, posee una extensa formación académica.

Sin ir más lejos, es Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, Especialista Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia y cuenta con múltiples diplomaturas vinculadas al derecho constitucional, la litigación oral y la innovación judicial. La aprobación de Michelli se produjo además en una jornada donde el Senado avaló otros 73 pliegos judiciales, varios de ellos vinculados a figuras de peso dentro de la denominada "familia judicial", entre ellos Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.