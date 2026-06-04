Villarruel expuso a Bullrich en el Senado y dejó al descubierto otra interna libertaria por los pliegos judiciales

La sesión especial convocada este jueves en el Senado para avanzar con la aprobación de decenas de pliegos judiciales terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de las disputas internas que atraviesan al oficialismo. Lo que debía ser una jornada de trámite para el Gobierno de Javier Milei derivó en un escándalo parlamentario atravesado por acusaciones de "traición", cuestionamientos a la conducción libertaria y una intervención de Victoria Villarruel que dejó expuesta a Patricia Bullrich. El conflicto se desató apenas comenzó la sesión. Los bloques parlamentarios habían acordado durante la reunión de Labor Parlamentaria tratar alrededor de 50 pliegos judiciales. Sin embargo, apenas media hora antes del inicio del debate apareció una nueva nómina con 73 candidatos, generando el inmediato rechazo de la oposición.

La primera en manifestar su malestar fue la senadora Juliana Di Tullio. "El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, sino ¿para qué carajo hacemos labor parlamentaria?", lanzó desde su banca. La legisladora peronista aseguró además que había recibido previamente el listado consensuado: "Le pedí a la senadora Patricia Bullrich que me mandara el listado, me mandó el listado con los 50 nombres. Siempre fueron 50 y ahora hay más, se están pasando de la raya".

La tensión escaló rápidamente cuando intervino el jefe del bloque justicialista, José Mayans. "Habíamos acordado 50 pliegos lo que están haciendo es traición parlamentaria, ustedes estaban presentes, que la secretaria parlamentaria diga si miento", disparó el formoseño, que luego insistió en reclamar explicaciones por la modificación unilateral del temario. Lo que transformó la discusión en una crisis política fue la decisión de Victoria Villarruel de respaldar públicamente los cuestionamientos de la oposición.

Lejos de defender la estrategia oficialista, la vicepresidenta confirmó la versión del peronismo y desligó de responsabilidades tanto a la Presidencia del Senado como a la Secretaría Parlamentaria. "En efecto se dijeron 50 pliegos, a media hora de la sesión se empezaron a agregar y comienza la sesión con 73 pliegos, a excepción de Michelli", afirmó Villarruel. Y remató: "En esto no tuvo intervención ni la presidencia ni la secretaria parlamentaria".

Villarruel expuso a Bullrich en el Senado y

La escena volvió a mostrar la creciente distancia entre Villarruel y los sectores más duros del oficialismo. Según trascendió desde el entorno de la vicepresidenta, incluso antes de ingresar al recinto ya responsabilizaba a Bullrich por haber "descontrolado todo". Detrás de la ampliación de los pliegos aparece una compleja trama de disputas internas dentro de La Libertad Avanza. Diversas fuentes parlamentarias atribuyeron el desorden a una pelea entre distintos sectores del Gobierno por determinados nombramientos judiciales.

Uno de los casos más sensibles fue el de Yamile Susana Bernan, candidata a integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había quedado envuelto en una disputa que enfrentó a funcionarios cercanos a Santiago Caputo con otros sectores del oficialismo. Finalmente, la decisión política atribuida al entorno de Karina Milei fue incorporar todos los expedientes con dictamen favorable para evitar vetos selectivos y cerrar la disputa interna.

Pero lejos de ordenar el escenario, la maniobra terminó agravando la crisis. El listado pasó primero de 50 a 53 nombres y luego, a minutos del inicio de la sesión, se amplió hasta alcanzar 73 pliegos. La polémica también alcanzó a otros candidatos que integran la denominada "familia judicial". Entre ellos aparecen Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi; Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio; y Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes.

Mientras tanto, el pliego de María Verónica Michelli quedó excluido de la discusión luego de que el Gobierno solicitara formalmente su retiro. La candidata había quedado en el centro de una controversia política por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. La gravedad del episodio obligó finalmente a Patricia Bullrich a solicitar un cuarto intermedio para intentar contener el conflicto. La ministra y jefa del bloque oficialista argumentó que el número de pliegos nunca había quedado asentado formalmente en el acta de Labor Parlamentaria y defendió la incorporación de los expedientes.

Villarruel expuso a Bullrich en el Senado y

Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. El oficialismo no solo quedó enfrentado con la oposición por incumplir un acuerdo parlamentario sino que además exhibió públicamente sus propias fracturas. La imagen más contundente de la jornada fue la de una vicepresidenta validando las denuncias del peronismo y marcando distancia de la estrategia impulsada por el sector libertario que conduce el Senado.