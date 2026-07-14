Salió a defenderse el banquero de Milei que apareció con Insaurralde en el búnker del "Príncipe de Puerto Madero"

El escándalo no tiene grietas cuando se trata de negocios turbios y festejos regados con el dinero del Estado. En las últimas horas, un video explosivo comenzó a circular por las redes sociales, dejando al desnudo una alianza que muchos intentaron ocultar: el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el banquero libertario Juan Nápoli, aparecieron juntos, a escasos centímetros uno del otro, celebrando el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza.

La escena, grabada en el exclusivo departamento de Rodrigo Fernández Prieto, conocido en la noche porteña como el "Príncipe de Puerto Madero", muestra a un Insaurralde relajado, fumando un habano y cantando eufórico, mientras Nápoli, el hombre que le susurraba al oído a Javier Milei sobre la dolarización, sonríe con complicidad.

Martín Insaurralde y Juan Nápoli, juntos viendo a la Selección Argentina

Esta "previa" entre los empresarios financieros más importantes del país y los políticos procesados por la justicia, es la confirmación de un triángulo de corrupción financiera que une a Nápoli, Insaurralde y a Elías David Piccirillo.

Lo que la política separa, el "rulo financiero" lo une: es que mientras Insaurralde está imputado por enriquecimiento ilícito tras el video de los fajos de dólares en su vestidor, la justicia también tiene en la mira a Nápoli. Según fuentes judiciales, el Banco de Valores (VALO), presidido por el banquero libertario, habría sido un canal clave para las maniobras con el dólar blue y la articulación del negocio detectado en la causa de Sur Finanzas.

Martín Insaurralde y Juan Nápoli, juntos viendo a la Selección Argentina

En el centro de esta red aparece Piccirillo, el segundo ex esposo de Jésica Cirio, investigado por liderar una red de cohecho en el mercado paralelo. El vínculo es estremecedor: el socio de Piccirillo, Francisco José Hauque (dueño de CoinX World), era quien tenía contratado a Javier Milei para hacer publicidad de criptomonedas. Esto explica por qué el Presidente, siempre con el insulto fácil en la boca, se cuida de cómo hablar del caso Insaurralde. La protección es mutua y el silencio, ensordecedor.

Con el pasar de las horas, quien rompió el silencio fue el mismísimo Nápoli que se amparó, paradójicamente, en la Constitución Nacional, más precisamente en el artículo 19 donde se habla de "autonomía personal" y el "derecho a la privacidad" para dejar en claro su férrea oposición a la difusión del video en todos los medios de comunicación.

Sin embargo, lo que el baquero de Milei no advirtió es que este material audiovisual fue difundido por una de las personas que se encontraba en la previa del partido de la Scaloneta contra Suiza. Y, en la misma línea de su defensa, expresó en el stream, Ahora Play: "Fui al cumpleaños de la mujer de un amigo que también es amiga mía, una fiesta en una casa de familia. Alguien viralizó, que estaba allí, las imágenes de ese momento, que era ver el partido. Había abuelos, había menores. Era una fiesta familiar. Obviamente la presencia de Insaurralde fue lo que motivó todo lo que pasó, porque en este momento está en el centro de la escena, por todas las complicaciones que tiene".

Juan Nápoli

Y, cuando le consultaron sobre su relación con Insaurralde, no tardó en negarlo: "No tengo relación comercial ni de amistad. Imagino que sus amigos tampoco tienen por qué tener cuidado, si no tuvieron ninguno de estos temas que se están charlando, judicialmente. Ser amigo de alguien no implica que estés siendo investigado o una condena previa. No tengo ningún vínculo ni relación con él ".

Sin embargo, a los pocos minutos, se contradijo: "Soy muy amigo del anfitrión, de su mujer, de toda la familia, desde hace muchos años, (con el exintendente de Lomas de Zamora) hablé cuestiones del partido y nada más", expresó y completó: "En estos casos siempre hay que esperar que actúe la Justicia. No voy a defenderlo a él ni a nadie, yo me defiendo a mí mismo. Está siendo investigado, nada le impide ver un partido , serán cuestiones personales de él, que tendrá que responder, él en su momento"

El oscuro pasado de Juan Nápoli: escándalo sexual y violencia en La Libertad Avanza

La figura de Juan Nápoli no es nueva en el barro de los escándalos. El 2 de noviembre de 2023, en plena campaña presidencial, estalló una bomba que sacudió los cimientos de La Libertad Avanza.

El entonces principal asesor de Milei denunció haber sido "extorsionado por servicios berretas de inteligencia", señalando a la abogada Laura Luján Vázquez, una abogada a quien calificó despectivamente como "prostituta".

Juan Nápoli y Laura Luján Vázquez

Sin embargo, la realidad era mucho más turbia porque Vázquez no solo desmintió la extorsión, sino que reveló que Nápoli la había llevado de viaje a Estados Unidos en una comitiva oficial junto a Milei y Darío Epstein para buscar inversores. Al regresar, el escándalo derivó en una denuncia por violencia y audios intimidantes .

En las grabaciones, se escucha a Nápoli y a su esposa amenazando de muerte a la abogada: "Escuchame pedazo de hija de puta... te vamos a ir a buscar, te quiere desfigurar, ¿entendiste? Forra de mierda". Vázquez terminó radicando una denuncia y logrando una perimetral contra el banquero, un dato que Nápoli intentó ocultar desesperadamente.

Posteo de Laura Luján Vázquez

Hoy, ajenos a las causas por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violencia de género, Insaurralde y Nápoli brindan en Puerto Madero. El video, filmado en la casa del ex de Floppy Tesouro, es el retrato más fiel de la impunidad: un kirchnerista investigado por llevarse millones y un libertario que maneja las finanzas de la "nueva política", unidos por el humo de un habano y el silencio de un Gobierno que prometió venir a terminar con "la casta".