Nacho Levy se justificó tras las acusaciones de violencia: "Me enfoqué en la obra y descuidé el camino"

Las acusaciones de violencia psicológica contra Nacho Levy explotaron en los últimos días, luego de que Cecilia Ce, psicóloga y sexóloga, describiera un patrón de conducta que rápidamente se asoció al dirigente político. La situación escaló cuando otras voces, como las de Gloria Carrá y Sofía Monachelli, se sumaron al relato, culminando en la desvinculación de Levy por parte de La Garganta Poderosa, organización popular de la que era referente.

En su descargo público, Levy admitió su responsabilidad en las dinámicas emocionalmente violentas de sus relaciones. Reconoció haber generado "relaciones tóxicas" y ser "protagonista de prácticas" que incluso su propia organización había estado revisando. En un texto que publicó, Levy expresó: "Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve ", dijo en un contexto en el que ya venía muy presionado no sólo por la desvinculación desde La Garganta Poderosa sino también por los comentarios en redes sociales que no paraban de incriminarlo.

Nacho Levy

Levy continuó diciendo: "No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar", dijo contundentemente y, en un intento por mostrar compromiso hacia una transformación personal, Levy aseguró que está transitando "horas duras" y que decidió "profundizar desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días. Ahí estará mi compromiso de reparación personal, para que pueda, cuando sea, contribuir también a la reparación colectiva".

En la misma línea, advirtió que: "A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas", dijo y continuó: "Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas ".

El descargo completo de Nacho Levy

El momento cúlmine de su comunicado tuvo que ver con separar a sus compañeras de su violencia: "Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño".

Sobre los pasos a seguir, Levy fue claro: "Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho".

Nacho Levy

El relato de Cecilia Ce fue el catalizador de una serie de testimonios que comenzaron a emerger. Sin mencionar directamente a Levy, Ce describió un patrón de su expareja: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir".

Gloria Carrá, por su parte, expresó solidaridad con las mujeres que han atravesado situaciones similares: "Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas".

Cecilia Ce reflexionó sobre el abuso emocional que atravesó con Nacho Levy

La periodista Sofía Monachelli también compartió su experiencia con Levy, recordando cómo su relación la dejó con inseguridades y miedos: "Yo entendí después que había sido una relación violenta, que había sido una relación que me había llenado de inseguridades, de miedos, de no contar".

Ante estas acusaciones, La Poderosa activó su protocolo de géneros y decidió desvincular a Levy: "Activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos".

"No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo", había expresado las mujeres de La Garganta Poderosa el día en el que dejaron atrás a Nacho Levy.