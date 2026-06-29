¡Histórico! Paraguay pasó por penales y dejó afuera a Alemania

El Mundial 2026 ya tiene un hecho histórico para América Latina. La Paraguay de Gustavo Alfaro venció por penales a la cuatro veces campeona del mundo Alemania, quien si bien apretó todo el partido y tuvo en un arco en los dos tiempos extras a sus rivales, no pudo pasar del empate. En los hechos, perdió dos partidos seguidos en mundiales contra equipos sudamericanos, tras la derrota en el cierre de su grupo contra Ecuador.

Paraguay, que tuvo como figura a su arquero Orlando Gill con dos tapadas en los penales, había abierto el marcador tras un cabezazo de Julio Enciso que llenó de esperanzas al público guaraní, de cara a una posible hazaña contra la selección que dejó afuera a la Argentina en Italia 1990, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Por su parte, los teutones empataron también con un testazo de su delantero Kai Havertz, quien cruzó la pelota al segundo palo y llevó algo de alivio a su equipo, que por más que hegemonizó en el ataque no podía vencer la valla paraguaya.