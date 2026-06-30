El juramento del "Colo": ¿podrá Santilli destrabar los fondos que Caputo les niega a las provincias?

Este martes 30 de junio marca el inicio de una nueva etapa política para Diego Santilli, quien asume como Jefe de Gabinete en un contexto en el que tendrá que hacer malabares y equilibrio: entre las expectativas del gobierno de La Libertad Avanza y las presiones de los atrasos económicos de los mandatarios provinciales.

Tras su paso por el Ministerio del Interior, Santilli entra al Salón Blanco de la Casa Rosada para recibir el juramento del presidente Javier Milei, con quien deberá trabajar codo a codo para mantener la cohesión y la gobernabilidad que, una vez más, se resquebrajó y que "el Colo" parece venir a subsanar.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

Uno de los principales desafíos que enfrenta Santilli es navegar la dinámica de poder entre los lúgubres hermanitos Milei, quienes vienen golpeados por escándalos de corrupción que les pisan los talones: caso $Libra, coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, relaciones con el narcotráfico de José Luis Espert y el exponencial crecimiento patrimonial de Manuel Adorni para coronar los escándalos.

Sin embargo, el Colo presume de la relación cercana que cultivó con ambos que será crucial para su éxito en el nuevo cargo. Karina fue instrumental en su nombramiento, sugiriendo a Ignacio Devitt como uno de los vicejefes de Gabinete, lo que indica su deseo de mantener un control cercano sobre las operaciones del gobierno.

Ignacio Devitt

La administración de Santilli se caracterizará por una estructura dual en la vicejefatura de Gabinete. Devitt asumirá como vicejefe Ejecutivo, mientras que Gustavo Coria, mano derecha de Santilli, ocupará el puesto de vicejefe del Interior para equilibrar las fuerzas internas y asegurar que tanto las estrategias políticas como las relaciones intergubernamentales se gestionen eficazmente.

La primera actividad oficial de Santilli como jefe de Gabinete será recibir a los diputados y senadores libertarios en la Casa Rosada, un gesto simbólico para iniciar una nueva etapa política. Este encuentro contará con la presencia del propio presidente Milei -que no quiso pegar el faltazo- y que subraya la importancia del evento en el proceso de reordenamiento del espacio político.

Gustavo Coria

Antes que ese semejante paso, deberá asumir y la danza de los nombres invitados ya sobrevuela: Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio "Nacho" Torres (Chubut) y el radical aliado Alfredo Cornejo (Mendoza). También el grupo del norte integrado por Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), son quienes acompañarían al ex macrista para esta nueva etapa.

Y, hablando de gobernadores, uno de los retos más significativos para Santilli será gestionar las demandas económicas atrasadas con las provincias. La administración del presupuesto, aunque teóricamente bajo su control, está sujeta a las decisiones del ministro de Economía, Luis Caputo por lo que Santilli deberá demostrar suficiente peso, espalda, autoridad y músculo político para desbloquear fondos y asegurar que las promesas hechas a los mandatarios provinciales se hagan realidad.

Javier Milei y Luis Caputo

Algunos de los mensajes de gobernadores que presionaron a Santilli:

Nacho Torres : "Felicitaciones @diegosantilli por este nuevo desafío como Jefe de Gabinete, se de tu profesionalismo y compromiso con el diálogo y los consensos que necesita la Argentina en este momento. Celebro la decisión del Presidente y confío plenamente en tu capacidad de gestión"

: "Felicitaciones @diegosantilli por este nuevo desafío como Jefe de Gabinete, se de tu profesionalismo y compromiso con el diálogo y los consensos que necesita la Argentina en este momento. Celebro la decisión del Presidente y confío plenamente en tu capacidad de gestión" Rolo Figueroa : "Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país. El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales para afrontar los desafíos que los argentinos tenemos por delante. Desde Neuquén seguiremos aportando al crecimiento de una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos".

: "Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país. El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales para afrontar los desafíos que los argentinos tenemos por delante. Desde Neuquén seguiremos aportando al crecimiento de una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos". Raúl Jalil : "Mis felicitaciones a @diegosantilli por asumir como Jefe de Gabinete de la Nación. Los desafíos que tiene el país requieren diálogo, gestión y una mirada verdaderamente federal. Desde Catamarca encontrarán siempre la voluntad de trabajar de manera conjunta en todo lo que contribuya al desarrollo de nuestra provincia y de la Argentina. Éxitos en esta nueva etapa."

: "Mis felicitaciones a @diegosantilli por asumir como Jefe de Gabinete de la Nación. Los desafíos que tiene el país requieren diálogo, gestión y una mirada verdaderamente federal. Desde Catamarca encontrarán siempre la voluntad de trabajar de manera conjunta en todo lo que contribuya al desarrollo de nuestra provincia y de la Argentina. Éxitos en esta nueva etapa." Gustavo Melella : "La designación de @diegosantilli como nuevo Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional representa una oportunidad para encaminar y fortalecer una relación madura y sincera con las provincias. Como Gobernador de Tierra del Fuego AeIAS ratifico mi compromiso permanente para sostener el diálogo que la situación institucional demanda. La Argentina necesita construir consensos, escuchar las distintas realidades del país y trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones a los problemas que afectan a nuestra gente. Desde nuestro lugar seguiremos sosteniendo una actitud de respeto institucional y defensa de los intereses de nuestra provincia, convencidos de que el camino es el trabajo conjunto entre Nación y las provincias".

Le envié una nota al nuevo jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional @diegosantilli para solicitarle que tenga a bien brindar las respuestas que todos los bonaerenses están esperando. Aguardamos su pronta respuesta. pic.twitter.com/1y3WWV8Fgi — Carli Bianco (@Carli_Bianco) June 29, 2026

La expectativa es que Diego Santilli recree un espíritu dialoguista similar al de Guillermo Francos, su predecesor en el cargo. Sin embargo, el desafío radica en superar el "filtro" económico que históricamente -en el gobierno de las fuerzas del cielo- limita la capacidad del jefe de Gabinete para cumplir con las promesas a las provincias.