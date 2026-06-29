Julio llega con nuevos aumentos: suben transporte, tarifas, prepagas y alquileres

El mes de julio comenzará con una nueva ronda de aumentos que impactará en distintos gastos cotidianos de los hogares argentinos. Desde el transporte público hasta los servicios de luz, gas y agua, pasando por las cuotas de medicina prepaga y los alquileres, varias tarifas tendrán actualizaciones desde el 1° de julio. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los colectivos tendrán incrementos del 4,1% en las líneas bajo jurisdicción porteña y del 4,3% en las provinciales. De esta manera, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasará a $820,60, mientras que en la provincia llegará a $1.059,28.

Nuevo golpe al bolsillo: las tarifas de luz y gas aumentan otra vez

El subte porteño también aumentará un 4,1%. El pasaje con SUBE registrada subirá de $1.558 a $1.621, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada pagarán $2.541. En tanto, los trenes del AMBA tendrán una suba del 8,6% en julio, dentro de un esquema escalonado que continuará en agosto y septiembre. Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán un ajuste del 4,1%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa para vehículos livianos alcanzará los $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.

En el sector de la salud, las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos cercanos al 2,1%, en línea con la inflación de mayo informada por el Indec. Algunas compañías tendrán ajustes superiores, de hasta 2,9% según el plan contratado. Los alquileres también tendrán actualizaciones durante julio. Los contratos que todavía se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL) tendrán incrementos del 31,54% anual, mientras que los ajustes semestrales por IPC serán del 16,7% y los trimestrales rondarán el 8,1%.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos cercanos al 2,1%

En los servicios públicos, las tarifas de electricidad de Edenor y Edesur subirán en promedio un 1,5%. El gas tendrá un incremento estimado del 2,81% a nivel nacional, mientras que AySA aplicará una suba del 3% en las tarifas de agua y cloacas para usuarios del AMBA. Además, se esperan aumentos en las cuotas de colegios privados, vinculados a las actualizaciones salariales acordadas en paritarias. En la Ciudad de Buenos Aires se prevé una suba del 5% y en la provincia de Buenos Aires del 3,5%.

Alquileres imposibles en la era Milei

Los incrementos llegan en un contexto en el que las empresas y organismos reguladores mantienen esquemas de actualización vinculados a la inflación, contratos privados o decisiones tarifarias del Gobierno.