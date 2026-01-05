Trasladan a Nicolás Maduro que será juzgado por "narcoterrorismo": comparecerá ante un juez de 92 años en Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra detenido en Estados Unidos, enfrentando un proceso judicial que promete ser controversial. El mandatario venezolano, junto a su esposa Cilia Flores, fue secuestrado y trasladado a territorio estadounidense tras su captura el pasado sábado, y este lunes se presentará ante un tribunal federal en Nueva York.

Maduro enfrenta un total de cuatro cargos federales en Estados Unidos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer estos artefactos en apoyo a actividades delictivas.

Donald Trump secuestró a Maduro

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de liderar una red criminal que supuestamente utilizó el narcotráfico como un arma contra Estados Unidos. Por su parte, Flores, conocida como la "primera combatiente" en Venezuela, enfrenta acusaciones relacionadas con el apoyo logístico y financiero a esta misma estructura.

El proceso judicial contra Maduro se desarrollará en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la dirección del juez federal Alvin K. Hellerstein. Este magistrado de 92 años es conocido por haber presidido casos de alto impacto político, como las demandas civiles relacionadas con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los juicios contra figuras como Harvey Weinstein y Michael Cohen.

Así trasladan a Maduro al tribunal federal en Manhattan

Sin embargo, la asignación de Hellerstein a este caso también generó dudas pues no es la primera vez que el juez está involucrado en procesos relacionados con figuras del chavismo. Actualmente preside el caso contra Hugo Armando "Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano acusado de narcotráfico y narcoterrorismo. Carvajal, quien colaboró con las autoridades estadounidenses, será un testigo clave en el juicio contra Maduro.

Ahora, Maduro y Flores se encuentran detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida por albergar a figuras importantes a nivel político antes de sus juicios. En la audiencia inicial, prevista para este lunes a las 14 horas (hora de Argentina) , se espera que el juez Hellerstein lea formalmente los cargos, confirme la identidad de los acusados y determine las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso. Es altamente probable que tanto Maduro como su esposa permanezcan bajo detención preventiva sin derecho a fianza.

El caso contra Nicolás Maduro no puede analizarse sin considerar el contexto político que lo rodea. Desde hace décadas, Estados Unidos utiliza su sistema judicial como una herramienta para perseguir a líderes extranjeros que no están alineadas con su política. En el caso de Venezuela, la narrativa del "narcoterrorismo" es utilizada reiteradamente para justificar sanciones económicas y presiones diplomáticas.