Trastabillante, Quirno tuvo que salir a dar explicaciones: responsabilizó a la oposición del quiebre del plan económico

El gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis que pone en jaque su programa económico y eso se puso en evidencia cuando el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro Nacional intervendrá en el mercado de cambios para contener la escalada del dólar. Este gesto parece marcar el principio del fin de un plan económico que ahora muestra evidentes fisuras.

El anuncio llega en un contexto de profunda incertidumbre. El dólar oficial cerró la jornada en un récord histórico de 1.385 pesos, peligrosamente cerca del techo de la banda de flotación, fijado en 1.470 pesos. Según lo comunicado por Quirno, "a partir del día de la fecha, el Tesoro Nacional participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

Pablo Quirno en A24 defendiendo lo indefendible

El esquema de bandas de flotación había sido presentado por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, como uno de los pilares fundamentales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Apenas un mes atrás, ambos celebraban públicamente la implementación del sistema con frases como "¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota!". Caputo incluso adoptó un tono desafiante hacia los empresarios que cuestionaban la sostenibilidad del "dólar barato", instándolos a "comprar" si no creían en su viabilidad.

Sin embargo, la realidad económica y política parece haber desbordado al gobierno. La intervención anunciada por Quirno no solo contradice el marco teórico del programa económico oficialista. Es en este contexto que Quirno hizo malabares para justificar lo injustificable durante una entrevista en el canal A24.

El equipo económico de Milei festejando en sus primeros meses de gestión

En un discurso cargado de acusaciones hacia la oposición y justificaciones técnicas, Quirno aseguró: "Básicamente esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacer la guerra a los argentinos. Hemos visto en las últimas semanas una secuencia de acciones premeditadas. Nos voltean 12 leyes en el Congreso que van al centro del equilibrio fiscal. Estamos viendo las operaciones de espionaje ilegales que son premeditadas, porque son que vienen de tiempo atrás, que las utilizan editadas en este momento para generar daño", dijo y hasta deslizó que Milei sufrió un "atentado" contra su vida en Lomas de Zamora.

Otro aspecto llamativo es el rol del FMI en esta nueva etapa. Según Quirno, el organismo internacional habría dado su visto bueno a la intervención del Tesoro: "Hablamos con el Fondo, el Fondo estaba okay con la comunicación que hicimos, estaba muy satisfecho con el nivel de transparencia que nosotros hicimos".

El secretario también atribuyó parte de la crisis a acciones puntuales en el mercado: "Te doy como ejemplo el lunes específicamente, durante 2 horas con 30 millones de dólares un banco de origen chino trató de levantar el precio del dólar, lo levantó 40 pesos con un volumen muy muy chiquito. Eso se produce por situaciones de liquidez en el mercado".

Pese a sus esfuerzos por transmitir calma, Quirno no logró despejar las dudas sobre la sostenibilidad del esquema económico: "Entonces, acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado. Lo que sí nosotros en el Tesoro vamos a participar activamente para prevenir esos periodos de falta de liquidez que generan mayor incertidumbre", expresó trastabillante.

Luis Caputo y Javier Milei

Si bien Quirno quiso dibujarla, lo cierto es que la intervención del Tesoro contradice directamente los principios fundamentales del esquema de bandas flotantes y deja al descubierto las tensiones internas dentro del equipo económico.

El contexto político tampoco ayuda. La reciente filtración de audios que revelan casos de corrupción dentro del gobierno ha generado un clima de desconfianza generalizada. A esto se suma que el cierre de las campañas electorales como ya sucedió en Lomas de Zamora pero también en Corrientes, los referentes libertarios fueron echados... el horno no está para bollos.