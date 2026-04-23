Viajes de lujo y pagos en efectivo por casi 15 mil dólares en diez días: la Justicia confirmó que Adorni estuvo en dos hoteles en Aruba

El relato de la austeridad libertaria vuelve a crujir. El protagonista sigue siendo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo nombre quedó envuelto en una investigación judicial que pone bajo la lupa el origen de los fondos utilizados para financiar viajes al exterior, estadías en hoteles de lujo y movimientos económicos que no aparecen en registros bancarios. La polémica se encendió tras la revelación del periodista Martín Angulo en A24, quien expuso detalles del viaje que Adorni realizó junto a su familia a Aruba a fines de 2024. "El jefe de gabinete de la nación, Manuel Adorni, se fue con toda su familia a Aruba. Esto se sabía", comenzó.

Y agregó: "Lo que no se sabía es que fue a dos hoteles, los dos muy lujosos, y que fueron pagados cash. Es decir, en efectivo, a la justicia esto le llama mucho la atención porque es mucha plata para un viaje de fin de año, cuando en el gobierno, esto puede tener que ver con el discurso tal vez, se decía que había que hacer vacaciones austeras, y el que lo decía era el propio Adorni. Entonces, acá hay dos cosas. Por un lado, el discurso que se derriba. La cuestión ética. Y, por otro lado, ¿de dónde sacaba la plata Adorni? Esta es la gran pregunta, porque ganaba, insistimos en este tema, menos de tres millones de pesos por mes. ¿Cómo se gastó14.696 dólares en diez días?"

A esa reconstrucción se sumó el periodista Nicolás Wiñazki, quien agregó un dato clave para la investigación: "Sin que haya movimientos en sus cuentas bancarias, de acuerdo a la investigación hasta este momento. Y esta es una de las operaciones investigadas. Viaje Aruba a hotel de lujo, dos hoteles". Según la información judicial, la estadía en Aruba incluyó dos alojamientos de alta gama -el Embassy Suites by Hilton Aruba Beach y el Divi Village Resort- entre el 29 de diciembre de 2024 y el 9 de enero de 2025. El costo total de los hoteles fue de 8.874 dólares, también abonados en efectivo.

Revelaron que Adorni pagó los hoteles de Aruba en efectivo y en dólares

A esto se suman los pasajes aéreos, que habrían costado 5.822 dólares, elevando el total del viaje a 14.696 dólares. El dato que más inquieta a los investigadores no es solo el monto, sino la modalidad: no hay registros de pagos con tarjeta durante ese período. Incluso en el segundo hotel, donde no contaban con sistema all inclusive, las comidas también habrían sido abonadas en efectivo. "La sospecha es que todo fue en efectivo", señaló Angulo, en referencia a la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.

La inconsistencia no se limita a ese viaje. Durante una gira oficial a Estados Unidos, en el marco de la Argentina Week, tampoco se registraron consumos con tarjeta por parte de Adorni ni de su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, el propio funcionario había asegurado públicamente que los gastos habían salido de su bolsillo y que no había percibido viáticos. A este cuadro se suman otros elementos que amplían las sospechas.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

En los movimientos financieros del jefe de Gabinete se detectaron ingresos en criptomonedas antes y después de su llegada al Gobierno. Paralelamente, la Justicia analiza la evolución de su patrimonio, que incluye la compra de una casa en un country y un departamento en una zona cotizada de Caballito. El foco también se extiende a su entorno familiar. Su esposa habría realizado múltiples viajes internacionales desde la asunción de Javier Milei, incluyendo destinos como Nueva York, México, Disney, Punta del Este y Bariloche. Solo uno de esos viajes -que incluyó parques temáticos, hotel y estadía en México- tendría un costo estimado superior a los 15.000 dólares. El patrón de gastos, viajes frecuentes y pagos en efectivo contrasta con el discurso oficial que promovía recortes, sacrificios y "vacaciones austeras" para la población.