Capital Humano insiste en la eliminación del Volver al Trabajo: Sandra Pettovello apelará la cautelar

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, anunció que apelará la medida cautelar dictada por el juez Adrián González Charvay, quien ordenó restablecer el programa Volver al Trabajo.

Este fallo, presentado por cinco beneficiarios del programa ante la Justicia Federal de Campana, obliga al Gobierno Nacional a mantener el pago de $78.000 a cerca de 900 mil trabajadores informales que participaban en capacitaciones, prácticas o emprendimientos.

Sandra Pettovello

En un comunicado oficial, el Ministerio argumentó que el programa "finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación". Según la cartera, tras la finalización del programa se realizó "una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal".

Además, Pettovello protestó: "En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables en todo el país", señaló en el comunicado.

El fallo del juez González Charvay establece que el Ministerio debe "mantener la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo".

En contraparte, desde Capital Humano consideran que la resolución judicial afecta directamente esos planes diseñados para promover la formación laboral y mejorar la educación en las zonas más vulnerables del país.