¿Vientos de cambio? Patricia Bullrich le presentó la renuncia de la presidencia del Senado a Milei

El malestar dentro de La Libertad Avanza (LLA) no para de crecer desde que estalló el escándalo de enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que terminó con el veranito político que el Gobierno nacional había logrado tras la victoria electoral de octubre. Ahora se conoció que la presidenta del bloque libertario en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, le ofreció la renuncia al presidente Javier Milei, horas después de haber cuestionado de manera pública el retiro del pliego para jueza federal de La Plata a María Verónica Michelli.

Según aseguró La Nación, la ex ministra de Seguridad mantuvo una reunión con el mandatario, tras haber confesado de manera pública a través de las redes sociales las diferencias que surgieron con el caso de la magistrada. Allí, el economista libertario rechazó la renuncia que presentó Bullrich para encabezar la bancada oficialista en la Cámara Baja. Si bien el gesto enloqueció al triángulo de hierro, perder a la ex montonera no es algo que pueda terminar bien para el oficialismo.

La jueza María Verónica Michelli defendió su pliego en la comisión de Acuerdo del Senado de la Nación.

Lo cierto es que previo al posteo que había hecho Bullrich en la red social X (ex Twitter), en el cual adelantaba que votaría en contra de lo decidido por Milei, ambos se habían reunido y ella había adelantado su decisión. Según contó La Nación, ella le aseguró que dentro del espacio que conduce "hay todo un electorado que necesita gestos republicanos", como justificación para contradecir la postura oficial.

Lo discutido en la reunión fue expuesto por la senador ante sus pares de bancada, a quienes minutos antes de realizar la publicación les explicó lo que estaba por hacer en relación al pliego de Michelli como jueza federal de La Plata y confirmó que era algo que ya tenía charlado con el mismísimo Milei. Como respuesta a la razón esgrimida por la Presidencia, en relación a que la postulante es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, Bullrich adelantó que hacerlo por ese motivo era algo contraproducente cuando hay "que levantar la imagen y reconstruir al votante".

Patricia Bullrich volvió a desmarcarse del gobierno de La Libertad Avanza, aunque aseguró que todavía está dentro del proyecto de Javier Milei.

El tuit de Bullrich, en el cual confesó que ejercería su "derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego", dinamitó una relación que ya venía golpeada por la presión que ejerció sobre Adorni para que presente cuanto antes su declaración jurada y de bienes, para acallar las acusaciones de corrupción que llovían sobre su figura.

"Es más de lo mismo. Karina no la puede ni ver", soltaron ante NA en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mismo medio registró a otro funcionario que pertenece al espacio de la hermana del Presidente, graficar la ruptura en una frase: "Le tengo particular paciencia a mi hija y a Patricia, pero con esta última se me está terminando".