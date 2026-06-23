Messirve: cómo ayudar al cuerpo a remontar la resaca tras el festejo por la victoria de la Selección Argentina

La tarde de ayer fue mágica. Lionel Messi regaló dos goles para sellar el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria. Entre abrazos, gritos y festejos interminables, muchas y muchos argentinos se entregaron al ritual nacional: el asado, las picadas, las cervezas y, por supuesto, el infaltable fernet.

Calavera no chilla... ¿o sí? No pasaron las 24 horas de aquel festejo y más de uno preferiría estar en cama, más de una se despertó con la cabeza pesada, el cuerpo cortado y una resaca que parece eterna. ¿Qué pasó? ¿Por qué se siente tan mal el post festejo? Y más importante aún: ¿cómo se puede evitar la próxima vez? BigBang consultó con el gastroenterólogo Facundo Pereyra para entenderlo todo.

Messi en el partido contra Austria en el Mundial 2026

"El problema no es el chori. Es la combinación", aclara Pereyra. "Chori, pizza, papas fritas, picada, cerveza, fernet, trasnoche. Cada uno por separado es manejable. Juntos, son una tormenta perfecta para el hígado y el intestino".

Y es que cuando se mezclan alimentos muy calóricos y grasosos con alcohol, se pone a los cuerpos en verdaderos aprietos. El hígado, que normalmente se encarga de procesar nutrientes y desintoxicar el organismo, tiene que trabajar horas extra para lidiar con una sustancia tóxica llamada acetaldehído: "Para neutralizarla, el hígado trabaja toda la noche. No descansa. No regenera. No hace sus funciones normales de metabolismo energético. Está apagando incendios", explica el especialista.

Facundo Pereyra, gastroenterólogo, autor de libros como "Reseteá tus intestinos"

Pero eso no es todo: hay que sumarle a eso la grasa de los alimentos típicos del festejo y la cosa se complica aún más: "La combinación de alcohol con comida muy grasosa daña el eje intestino-hígado de forma sinérgica, peor que cualquiera de los dos por separado", añade Pereyra. El resultado es, según el doctor, "un intestino más permeable, toxinas bacterianas que pasan al torrente sanguíneo y un hígado que está apagando incendios en lugar de trabajar con normalidad"... Pero... hay más: "La sal te deshidrata. El alcohol también, por otro mecanismo. Y nadie toma agua de noche cuando está mirando el partido. El dormir poco remata todo: el sueño profundo es cuando el hígado más se recupera. Si no dormís, no hay recuperación posible ", explicó Pereyra.

La Scaloneta tuvo su propio asado

Lo que comúnmente se llama "resaca" no es solo el precio por haber tomado de más. Según Pereyra, se trata de un estado de inflamación generalizada. "El cuerpo estuvo toda la noche apagando incendios y al otro día no tiene con qué funcionar", detalla.

El hígado inflamado no puede regular bien la energía y las reservas de glucógeno están bajas porque la alimentación previa al festejo suele ser pobre en nutrientes reales. El cerebro, por su parte, no recibe el combustible que necesita y el intestino libera sustancias inflamatorias que envían una señal clara al sistema nervioso: " Quedate en cama. No hagas nada. Estás enfermo ".

Cómo sobrevivir al día después del asado

Esa sensación de cuerpo pesado y mente nublada no es una exageración: es una respuesta real a lo que el organismo vivió durante la noche. Y aquí viene la panacea que ofrece el doctor: decisiones simples que marcan la diferencia porque si bien es difícil resistirse a las tentaciones durante un festejo futbolero, Pereyra asegura que hay formas simples de minimizar los estragos:

No llegar en ayunas . Comer algo con proteína y carbohidratos antes del partido puede reducir la velocidad con la que el alcohol entra en el sistema;

. Comer algo con proteína y carbohidratos antes del partido puede reducir la velocidad con la que el alcohol entra en el sistema; Intercalar agua . Beber un vaso de agua por cada bebida alcohólica ayuda al hígado a procesar mejor el alcohol;

. Beber un vaso de agua por cada bebida alcohólica ayuda al hígado a procesar mejor el alcohol; Priorizar los alimentos menos dañinos . Si hay picada, empezar por opciones como queso, jamón o tostadas en lugar de papas fritas o snacks ultraprocesados: "No es perfeccionismo, es reducir el daño", dice Pereyra sabiamente;

. Si hay picada, empezar por opciones como queso, jamón o tostadas en lugar de papas fritas o snacks ultraprocesados: "No es perfeccionismo, es reducir el daño", dice Pereyra sabiamente; Cuidado con las gaseosas . Mezclar alcohol con bebidas azucaradas le da más trabajo al hígado. Mejor evitarlas.

Qué alimentos priorizar después de la picada y la birra del partido

Otro factor clave es el descanso. Así que después del próximo partido (¡que ojalá sea otro triunfo!), priorizar ir a la cama temprano y darle a tu cuerpo las horas de sueño que necesita sería lo mejor. Pero... ¿Qué pasa si ya es demasiado tarde y hoy se siente como si te hubiera pasado por encima un camión? No hay que preocuparse pues hay formas de ayudar al cuerpo a recuperarse.

Hidratarse con electrolitos . Apenas te levantes, tomar agua con una pizca de sal y jugo de limón para rehidratarse; Comer algo nutritivo . Los alimentos ricos en proteínas como los huevos pueden ayudar a reponer energías. Evitar el ayuno porque eso solo empeora la fatiga; Cuidado con el café . Aunque puede parecer tentador tomar una taza para despertarte, hacerlo en ayunas puede irritar aún más el estómago si ya está sensible; Moverse un poco . Una caminata corta puede activar la circulación del hígado y ayudarlo a procesar lo que quedó pendiente de la noche anterior.

Priorizar la hidratación es clave

El Mundial es una maratón. Pereyra enfatiza que los días entre partidos son cruciales para recuperarnos y estar listos para el siguiente encuentro: "Si esos días los usás para recuperarte, el cuerpo aguanta. Si no, el acumulado termina pasando factura". Aquí van lso consejos para pasar esos días:

Incorporar fibra diariamente: verduras frescas, frutas enteras y legumbres ayudan a reconstruir la microbiota intestinal dañada por el alcohol;

Consumir alimentos fermentados como yogur o kéfir para reforzar la barrera intestinal;

Agregar fuentes de omega-3 como sardinas, nueces o suplementos para reducir la inflamación;

Dormir bien: el sueño es cuando el hígado trabaja más eficientemente para desintoxicar el cuerpo.

Descansar es clave para la recuperación de la resaca

Los goles de Messi llenan de alegría los corazones y emociones, pero también pueden venir acompañados de esos festejos cargados de excesos que pasan factura al día siguiente. Sin embargo, como bien dice Facundo Pereyra, hay decisiones simples que pueden marcar una gran diferencia en cómo se siente el día después.

Así que para disfrutar el próximo partido con responsabilidad ya no hay excusas: hidratación, prestar atención a lo que se come antes, durante y después del festejo y, sobre todo ¡descansar! puede salvar de la resaca infernal. Hay que seguir de pie y no morir en el intento de alentar a la Selección hasta la final. ¡Vamos Argentina!