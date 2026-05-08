Piden la suspensión de la licitación del Río Paraná por documentos presuntamente apócrifos

En un contundente proyecto para la Cámara de Diputados, el legislador Jorge Taiana solicitó ni más ni menos que la suspensión inmediata del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná por una serie de irregularidades que sólo se ven en un gobierno como el de La Libertad Avanza.

Taiana pone énfasis sobre todo en la transparencia, la legalidad y la soberanía nacional en un proyecto que, de ser aprobado, marcará el destino de una de las principales arterias logísticas de la República Argentina durante los próximos 25 años .

Vía Navegable Troncal del Río Paraná

En su escrito, Taiana no duda en calificar el proceso licitatorio impulsado bajo la Resolución 67/2025 como un esquema que "parece subordinar el interés nacional a criterios estrictamente mercantiles" y, en esta línea, según el diputado, este modelo relega aspectos esenciales como la transparencia, el control estatal y la defensa de la soberanía , dejando a la nación en una posición de vulnerabilidad frente a intereses privados.

"La denominada Vía Navegable Troncal/Río Paraná constituye uno de los principales corredores logísticos de la República Argentina. Por ella circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país y su administración impacta de manera directa sobre la política comercial, el sistema portuario, las economías regionales, el medio ambiente y el control soberano de los recursos estratégicos vinculados a nuestros ríos y al litoral fluvial argentino", subrayó Taiana en su escrito.

𝐏𝐄𝐃𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐋𝐀 𝐈𝐍𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐓𝐀 𝐒𝐔𝐒𝐏𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐑𝐈𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐑𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐘 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐀 𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐃𝐎𝐂𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐀𝐏𝐎𝐂𝐑𝐈𝐅𝐎𝐒... pic.twitter.com/lPuNAeBTKX — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) May 7, 2026

Uno de los puntos más graves señalados por Taiana es la existencia de "serios cuestionamientos técnicos, jurídicos e institucionales" en el proceso licitatorio, entre ellos destaca: "posibles irregularidades en la confección de los pliegos" y un presunto "direccionamiento de la licitación" que pondrían en entredicho la legitimidad del procedimiento.

Además, Taiana denunció que "en el marco de esta nueva licitación, se haya avanzado en la desarticulación de organismos de control federales y participativos", lo cual genera un "vacío institucional respecto de la fiscalización de la vía navegable" y afecta gravemente los derechos de las provincias ribereñas reconocidos por la Constitución Nacional. En particular, criticó la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, calificándolo como "un retroceso en la construcción de un federalismo concertado".

Río Paraná

Otro eje central de las denuncias es la falta de estudios ambientales integrales para evaluar el impacto del proyecto. Taiana señala: "La ausencia de estudios de impacto ambiental integrales respecto de la profundización del calado del Río Paraná, proyectada para alcanzar entre 40 y 44 pies", lo que amenaza directamente a los ecosistemas ribereños y al acceso al agua potable para millones de argentinos.

"Diversas presentaciones judiciales y técnicas alertan sobre los riesgos que estas modificaciones podrían generar sobre el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños", advierte el escrito y es por eso que el legislador destacó que "la exclusión de tramos críticos como el Río Paraná Guazú" y "la falta de información detallada respecto de los sitios de descarga del material extraído mediante dragado", ponen en evidencia una planificación deficiente que busca priorizar los intereses comerciales por sobre una estrategia federal y ambientalmente sostenible.

Vía Navegable Troncal del Río Paraná

Uno de los hallazgos más alarmantes radica en la utilización por parte del Gobierno Nacional de documentos supuestamente emitidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y, según una pericia informática presentada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), estos documentos serían apócrifos .

El informe técnico-forense concluyó que los archivos " fueron generados mediante Microsoft Word Office 365 y no responden a los formatos institucionales habituales propios utilizados por la Organización de las Naciones Unidas". Además, no tienen firmas digitales criptográficas válidas y otros elementos característicos como códigos ISBN o avisos editoriales, lo que refuerza las sospechas sobre su autenticidad.

Jorge Taiana

"Resulta particularmente preocupante que este documento haya sido incorporado como sustento técnico dentro de una licitación pública internacional destinada a regir durante los próximos veinticinco años la principal vía de navegación del país", expresó contundente Taiana.

El legislador también cuestionó las condiciones económicas establecidas en los pliegos licitatorios en las que las condiciones consolidan: "Un esquema en el cual los márgenes extraordinarios quedan privatizados mientras los riesgos asociados a eventuales insuficiencias de inversión o a los costos derivados de daños ambientales podrían terminar siendo trasladados al Estado Nacional".

Río Paraná

Jorge Taiana concluyó su presentación con un llamado urgente: "Por todo lo expuesto, corresponde expresar el más enérgico repudio al proceso licitatorio en curso para la concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná y exigir el inmediato esclarecimiento de las denuncias vinculadas a la utilización de documentación presuntamente apócrifa atribuida a la UNCTAD, así como de todas las irregularidades denunciadas en torno al procedimiento".