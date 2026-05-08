A los 15 años, Jean Massey apenas experimentaba pasando música en fiestas de amigos. Hoy, con solo 23, divide su vida entre Latinoamérica y Europa mientras hace bailar a figuras de la moda, el cine y la escena creativa internacional en algunas de las noches más exclusivas del mundo. El joven DJ y productor argentino acaba de presentarse por partida doble en el mítico Maxim's de París durante INFERNO, una de las fiestas más comentadas de la Fashion Week 2026 francesa. Un universo donde conviven modelos internacionales, actores, diseñadores y referentes culturales que buscan algo más que música electrónica estándar: una experiencia.

Jean Massey, el DJ argentino de 23 años que pasó de las fiestas con amigos a conquistar la noche parisina

Y ahí parece estar el diferencial de Jean Massey. Su historia musical empezó mucho antes de las cabinas y los clubes internacionales. En su casa, la música era casi un idioma familiar. Hijo del reconocido DJ argentino Alejandro Massey y nieto de un musicólogo especializado en música clásica, creció rodeado de vinilos, bandejas y estilos completamente distintos entre sí. "En mi casa convivían Mozart, Bach, Sinatra, Bill Evans, los Bee Gees o Donna Summer", cuenta.

Y esa mezcla hoy sigue apareciendo en su sonido. "Me gusta la complejidad y las melodías y armonías de la música clásica, la sofisticación e imprevisibilidad del jazz, y el ritmo y groove del disco y el house. Muchas veces trato de incorporar esas características en mis canciones", explicó. Aunque la música siempre estuvo ahí, durante sus primeros años Jean exploró otros caminos: deportes, distintas disciplinas artísticas y el estudio formal de piano, instrumento con el que incluso llegó a hacer presentaciones.

Pero algo terminó empujándolo inevitablemente hacia la electrónica. Cuando decidió dedicarse profesionalmente, se formó en producción musical en Arjaus y complementó su aprendizaje con tutores personales. Desde entonces empezó a desarrollar una identidad propia que mezcla house melódico, groove y una búsqueda sonora menos convencional. Él mismo define parte de su propuesta como "rara".

Jean Massey, el DJ argentino de 23 años que pasó de las fiestas con amigos a conquistar la noche parisina

Pero no en un sentido oscuro o inaccesible, sino como una forma de escaparle a la repetición constante de una escena cada vez más uniforme. "Cuando digo que a veces me gusta agregarle algún toque diferente a mi música, me refiero a romper las reglas, probar cosas nuevas y plasmar las ideas que surgen en mi cabeza, siempre dentro de cierta estructura", explicó en diálogo con BigBang .

Y agregó: "Para mí, lo más importante a la hora de hacer música es tener sólidas armonías y melodías. Por eso haberme formado y conocer la teoría musical me ayudó enormemente". En tiempos donde gran parte de la música electrónica parece construirse a partir de fórmulas repetidas para redes sociales o algoritmos, Jean apuesta por otra lógica: trabajar el detalle musical, las texturas y la construcción emocional de la pista.

En ese sentido, sostiene que "desarrollarse artísticamente lleva muchos años y requiere una dedicación absoluta si se quieren lograr resultados reales". Claro que cargar con un apellido conocido dentro del ambiente también podría haber significado una presión. Sin embargo, él lo vive desde otro lugar. "No es una presión en absoluto, ya que cada camino es distinto y en mi familia nos respetamos mutuamente", aseguró sobre el peso de provenir de una familia atravesada por la música.

Jean Massey, el DJ argentino de 23 años que pasó de las fiestas con amigos a conquistar la noche parisina

Aun así, sabe que inevitablemente será asociado al legado de su padre. Y lejos de renegar de eso, lo toma con orgullo. "En el ámbito de mi papá siempre seré reconocido como su hijo, lo cual me enorgullece. Pero yo busco mi propio camino, apuntando a un público nuevo al que le guste lo que sé hacer". Ese camino ya empezó a tomar vuelo internacional. Antes de París, Jean había construido parte de su recorrido en clubes emblemáticos como Crobar, una de las pistas históricas de la escena electrónica argentina. Ahora, el salto europeo parece abrirle una nueva puerta dentro del circuito global.

Jean Massey, el DJ argentino de 23 años que pasó de las fiestas con amigos a conquistar la noche parisina

En Maxim's, durante las noches de INFERNO, compartió ambiente con figuras como Baz Luhrmann, la modelo Teddy Quinlivan, la cantante Grace VanderWaal y el actor Hudson Williams, dentro de un evento que reúne a buena parte del universo fashion y creativo parisino. Con una carrera todavía en construcción, Jean Massey representa a una nueva generación de artistas argentinos que exportan talento sin perder identidad. DJs y productores que ya no buscan copiar fórmulas europeas o estadounidenses, sino reinterpretar sus influencias desde una mirada propia.