"Le metió la mano en el orto": Fernanda Iglesias explotó contra Yanina y habló de una supuesta infidelidad con un productor

No es ninguna novedad que Fernanda Iglesias y Yanina Latorre están enfrentadas y se detestan. Esto quedó claro en todas sus disputas públicas, pero aún más en la reciente bomba que soltó la panelista de Puro Show sobre su colega: infidelidades, intranquilidad matrimonial y alguna que otra enseñanza de periodismo. En este sentido, la periodista le dio a la botinera una dosis de su propia medicina y armó un escándalo sin precedentes. Hace algunos días, la integrante del ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez publicó una serie de historias de Instagram en las que hablaba de la infidelidad de una ex panelista.

Las historias de Yanina Latorre que apuntarían contra Yanina Latorre

Aunque Iglesias no dio nombres, todos los cañones apuntaron hacia Yanina. No conforme con el revuelo generado, Fernanda fue por más y reveló detalles de la supuesta traición de la ex angelita a Diego Latorre. No satisfecha con lo publicado en sus historias, la comunicadora redobló la apuesta con un vivo donde destapó el affaire de la mamá de Lola y Dieguito con un productor de América TV: "Este chisme se viene diciendo hace mucho en ese lugar de trabajo. Se decía que estaba con este productor, que es muy lindo. Yo veía que había mucho abrazo, mucha cosita", comenzó contando.

A pesar de no mencionar directamente a Yanina Latorre, Fernanda Iglesias continuó dando detalles sobre la escena hot en la que habría sorprendido a la conductora, a quien apodó "Yara" para no seguir generando conflicto. "Un día, en una fiesta, vimos que él estaba muy cariñoso con ella", aseguró.

"Yanina Latorre"



Porque la prendieron fuego y revelaron que le es infiel a Diego Latorre con un productor: "En una fiesta el le pass la mano por la espalda y después se la mete por el orto". pic.twitter.com/1KwaLD3fOO — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 8, 2026

Como si esto fuera poco, la comunicadora fue más allá y reveló un dato que podría hacer estallar de ira a Diego Latorre: "Él le metió la mano por la espalda y después se la mete en el orto. Y lo vimos todos", recordó. En el vivo, Iglesias también se rio de su colega y apuntó contra algunas de sus inseguridades: "Ella, que es tan exitosa, tuvo esta cosita en el trabajo. El dato concreto es lo que vi en esa fiesta y mucha gente que me dijo que esto era así. Tenían esa confianza de dos que ya cogieron", sentenció. Ya metida de lleno en la relación de Yanina y Diego, la periodista leyó un comentario de un usuario y lo afirmó sin vueltas: "Es un matrimonio arreglado".

Un nuevo capitulo se sumó a la guerra entre Fernanda Iglesias y Yanina Latorre

En este contexto, este medio le envió un mensaje a Fernanda para saber si alguien vinculado al romance y las infidelidades que contó se había comunicado con ella para censurarla. Ante esta consulta, la periodista lo negó y aseguró que, si no siguió hablando del tema, es porque no tiene nada más para agregar. Además, sostuvo que no entiende por qué dicen que tiene miedo, cuando fue ella quien reveló el supuesto amorío secreto entre la ex panelista y el productor.

"No, ya dije todo lo que sabía", respondió contundente Fernanda Iglesias. Y aclaró que no se trata de que la hayan frenado, sino de que no tiene nueva información para aportar más allá de la complicidad que ambos compartían en los pasillos del canal y lo que vio en aquella fiesta.