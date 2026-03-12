Acusaciones, gritos y un portazo en vivo: Toti Pasman y Marcelo Grandio se enfrentaron por el viaje en avión privado con Adorni

Lo que empezó como una entrevista cordial terminó en un fuerte cruce al aire. Toti Pasman y Marcelo Grandio protagonizaron un tenso intercambio en Radio La Red en medio de la polémica por el viaje a Punta del Este que el conductor de la TV Pública realizó en un avión privado junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia. El episodio se da en un contexto delicado para el funcionario del gobierno de Javier Milei, cuestionado por el uso de vuelos privados y por la presencia de su pareja en el avión presidencial durante la gira oficial que realizó la comitiva oficial durante Estados Unidos.

La charla comenzó en tono distendido, cuando Pasman le agradeció a Grandio por atender el llamado del programa. "Hola, Marcelo, gracias por estar en Toti 910. ¿Cómo estás?", lo recibió el conductor. Grandio respondió con amabilidad: "¿Qué haces Toti, querido? ¿Todo bien? Bueno, por lo menos, ya me enteré, me estoy enterando qué va a pasar con la Finalísima, ¿no? Tremendo lío, pero bueno. Toti, justo me estoy yendo a Montevideo y nada".

Pero el clima cambió cuando Pasman fue directo al tema del viaje que generó polémica. "¿En qué viajás, Marce? ¿Vas en el en el avión privado?", preguntó. El periodista intentó bajarle el tono al asunto. "Aerolíneas economy, no. En aerolíneas economy, ¿en qué voy a viajar yo? No, no. ¿Cuál era la consulta? Porque, ¿viste? El tema es así, viajamos con Manuel, vos sabés que soy muy amigo de Manuel...".

Ante la insistencia del conductor, Grandio dio su versión sobre el viaje realizado durante el fin de semana de carnaval. "En Carnaval, hace un mes, una cosa rarísima... fue a mi casa. No es la primera vez que... te acordás que él hizo conferencias conmigo en Uruguay, hacíamos el programa juntos. Tenemos amigos en común y vino a casa, lo hicimos en un avión juntos, que cada uno pagó lo suyo". Luego agregó detalles sobre el costo del vuelo.

Según explicó, el viaje costó 3600 dólares. "A mí me salió 700 dólares más, pagamos cuatro mil quinientos. Así que Manu pagó 3600 dólares, y yo pagué el resto", detalló el conductor, a pesar de que anoche en Duro de Domar había aclarado que el costo del vuelo salió completamente del bolsillo del jefe de Gabinete. La tensión creció cuando Pasman planteó el problema político que genera el episodio cuando Grandío le manifestó que le parece "insólito" que estén poniendo en duda aquel viaje.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni

En ese momento, Pasman le aclaró: "¿Sabés por qué no es insólito, Marce? Porque un funcionario público que vive hablando de la casta, de cuidar la plata de los argentinos, que gaste tres mil seiscientos dólares en un fin de semana, en un avión privado... a la gente no le cae bien". Grandio rechazó la crítica y defendió a su amigo. "Pero no importa, es plata de él, yo soy amigo de él, ¿entendés? Lo invito a mi casa, viene, se paga el pasaje, punto".

El periodista además redobló la apuesta y apuntó contra la propia TV Pública, donde conduce un programa. "La TV pública hay que cerrarla, ¿me entendés? Nos gastamos todo lo que vos me hablás de tres mil seiscientos dólares... preguntá cuánto sale mantenerla. Son cinco millones de dólares por mes, que pagan todos los argentinos, los pobres lo pagan, los que no tienen ni televisión. Entonces, pongámonos de acuerdo con el mensaje", disparó.

Y continuó: "No me hables más de la TV pública, porque yo estoy haciendo un favor, ni me garpan, nada, no es como la época de Macri que pagaba sueldazos o la época de Alberto, ni hablar de lo que hicieron con la TV pública. Se gastaban doscientos palos por mes, ¿entendés? Y valía cinco. Ahora hay que mantener a gente, no hay nadie, nadie va a trabajar. hay que cerrarla a la TV pública, porque estamos gastando todos los argentinos seis, siete millones de dólares por mes. Es una verguenza".

Adorni en Punta del Este

El cruce subió de tono cuando Martin Candalaft, compañero de Pasman, insinuó que el vínculo entre Grandio y Adorni podía generar cuestionamientos por su presencia en la TV Pública. "A la gente le hace ruido que un funcionario público viaje en avión privado un fin de semana de carnaval... con alguien que trabaja en la televisión pública", planteó. La frase desató la furia del periodista. "Sos un irrespetuoso... ¿vos me estás diciendo que yo estoy en la TV pública porque me acomodó Adorni?", lanzó Grandio.

Pasman intentó aclarar que su pregunta apuntaba al funcionario y no a la trayectoria del entrevistado. "Yo no dije eso, eso lo estás diciendo vos", respondió. Pero el conductor televisivo ya estaba visiblemente enojado. "Sos un irrespetuoso, y vos si no me llamés nunca más, ¿entendés?". La discusión se volvió cada vez más caótica, con reproches sobre sus trayectorias profesionales y el funcionamiento interno de la radio.

En medio del intercambio, Grandio intentó cerrar la conversación. "Yo no soy funcionario público. Ni manejo la televisión pública". Pasman insistió en que su planteo era sobre la percepción pública del viaje. "Hay que entender que a la gente le hace ruido que un funcionario público viaje en avión privado un fin de semana de carnaval a Punta del Este", remarcó. Finalmente, el periodista decidió cortar la entrevista. "Listo, me tengo que ir, me tengo que subir al avión", dijo antes de despedirse.

Adorni, Lilia Lemoine y Grandio en la campaña de 2023

Pasman cerró el momento con una reflexión sobre el episodio: "Marcelo Grandio, que es el periodista muy amigo de Adorni, que viajaron juntos en avión privado a Punta del Este". El cruce dejó expuesto no solo el malestar por el viaje del jefe de Gabinete, sino también las tensiones que genera dentro del propio ecosistema mediático cercano al oficialismo. Un debate que, lejos de apagarse, sigue alimentando preguntas sobre los vínculos entre poder político, medios públicos y privilegios.