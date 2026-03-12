Violencia en medio de la tragedia: un diputado libertario fue atacado a cabezazos durante un operativo por las inundaciones en Tucumán

En medio del drama que viven cientos de familias por las inundaciones en el sur de Tucumán, una escena de violencia política se coló en la tragedia: el diputado nacional Federico Pelli fue brutalmente agredido de un cabezazo en el rostro cuando participaba de un operativo para asistir a vecinos afectados por el temporal. El ataque ocurrió en la localidad de La Madrid, donde el legislador de La Libertad Avanza había llegado con colchones, mercadería y otras donaciones para las familias evacuadas. Allí, según los testigos, un hombre identificado como Marcelo Segura, alias "Pichón", lo enfrentó en plena ruta y terminó golpeándolo violentamente.

El episodio quedó registrado por celulares de los presentes y se viralizó rápidamente en redes sociales. Según los videos difundidos, el incidente comenzó cuando el agresor intentó impedir el paso del camión con ayuda. En medio de la discusión, Pelli le reclamó explicaciones. "¿Quién sos vos para dejar pasar?", le dijo el diputado. La respuesta fue inmediata: "El que no los va a dejar pasar". Acto seguido, el hombre -de pelo largo, platinado y enrulado- le propinó un violento cabezazo en el rostro.

El golpe fue tan fuerte que el legislador cayó al suelo con la nariz ensangrentada. "Pónganle ya mismo las esposas", gritaban algunas mujeres que presenciaban la escena. La imagen que quedó fue la de los colchones tirados en el suelo esperando ser repartidos mientras el diputado, de 42 años, permanecía arrodillado y sangrando profusamente tras el impacto. Tras el ataque, Pelli fue trasladado al Hospital Regional de Concepción.

Según el parte médico difundido por las autoridades sanitarias, sufrió una fractura del tabique nasal y un traumatismo encefalocraneano. "Sufrió un traumatismo por la agresión de una persona. El trauma fue realmente fuerte", explicaron los médicos. Luego de realizarle estudios, descartaron lesiones cerebrales, aunque el legislador quedó bajo observación y fue derivado posteriormente a San Miguel de Tucumán para seguir de cerca su evolución y evaluar una intervención quirúrgica.

Desde el espacio libertario denunciaron que el agresor tendría vínculos políticos con el gobierno provincial y adelantaron que presentarán una denuncia formal en la Justicia. El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, expresó su repudio en redes sociales: "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli".

En la misma línea, el bloque de diputados libertarios sostuvo que "ningún acto de violencia" va a frenar su accionar político y reclamó que "la Justicia actúe". El propio presidente Javier Milei también reaccionó al episodio con un mensaje en redes: "Esto es lo que tenemos del otro lado". Por su parte, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo condenó el hecho e intentó bajar la tensión política: "La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos".

La diputada nacional Soledad Molinuevo, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque, relató la situación en una entrevista con radio La Red y aseguró que el clima fue de absoluta conmoción. "Sí, la verdad que estoy sin dormir todavía, no puedo creer lo que pasó. Pasé de la bronca, la impotencia", contó. Según explicó, la comitiva había llegado con donaciones para las familias afectadas por el temporal. "Fuimos a una localidad, La Madrid, al sur tucumano", contó.

Y siguió: "Allí hay más de trescientas familias evacuadas. Habíamos hecho una campaña fuerte para juntar mercaderías, ropa y colchones". Molinuevo detalló que el agresor apareció de manera repentina cuando avanzaban con la ayuda. "Estábamos ya entregando la mercadería a la gente... y se presentó este señor de frente y dijo: 'ustedes hasta acá llegan, no pasan más'". En ese momento comenzó la discusión que terminó en el ataque. "Federico le dijo: 'pero vos quién sos'. 'Yo soy el que no te voy a dejar pasar'. Y cuando quiso pasar... lo empujó y le pegó el cabezazo".

La legisladora también sostuvo que el agresor sería empleado del ministro del Interior provincial, Darío Monteros, y denunció que el funcionario se encontraba cerca del lugar cuando ocurrió el hecho. "Este señor Segura es empleado de él, el ministro estaba en el lugar, a veinte metros del hecho", afirmó. El violento episodio ocurrió en medio de un panorama crítico para el sur de Tucumán.

En apenas un día cayeron más de 170 milímetros de lluvia, el equivalente a un mes de precipitaciones, lo que dejó barrios enteros bajo el agua, clases suspendidas y cientos de evacuados. "Se está perdiendo lo poco que teníamos", había lamentado una vecina afectada por las inundaciones. Horas antes del ataque, el propio Pelli había apuntado contra la dirigencia política provincial al analizar la situación: "No es la lluvia. No es el frío. Es el fracaso de 20 años de mala política en Tucumán".