Una mujer trans alcoholizada atropelló a una policía tras intentar huir de un control en Palermo: fue detenida

Una dramática escena se vivió en la noche del último martes en el barrio porteño de Palermo, cuando una mujer trans que presuntamente ejercía la prostitución en la zona atropelló a una agente de la Policía de la Ciudad, luego de una pelea en un control de tránsito. La suboficial se encuentra fuera de peligro y la agresora quedó detenida acusada de lesiones y resistencia a la autoridad.

En el video que se viralizó del hecho se ve a la mujer de 45 años visiblemente alcoholizada y en una discusión con los efectivos que la habían parado luego de ver que realizaba maniobras peligrosas a bordo de una camioneta Jeep Renegade, a la altura de Valentín Alsina y Tornquist, en la zona conocida como los Bosques de Palermo.

"Vos no te metas", se la escuchó decir a la detenida, tras bajarse de su vehículo para persistir en la discusión con los policías. "¿Vos por qué me pegás a mí?", le preguntó enseguida a una de las agentes. "Señora, ¿por qué ella me pega a mí?", repitió después. Tras eso ella fue hacia su camioneta, mientras se escuchaba cómo le decían "tomátela" de forma repetida, se subió, arrancó y atropelló a la víctima del choque.

Tras eso comenzó una persecución policial por la calle Andrés Bello, que duró unos 800 metros hasta que la mujer alcoholizada impactó de lleno contra la parte de atrás de un móvil policial en la calle Ombúes y no pudo evitar la detención. Sin embargo, también hirió a otro agente cuando intentaron reducirla.

La agente de la Policía de la Ciudad que fue atropellada en Palermo por una mujer trans está fuera de peligro.

Además de los cargos por lesiones y resistencia a la autoridad con los que fue acusada, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Tamara Cristini, pidió el secuestro del vehículo en el que se transportaba. Los oficiales de la Comisaría Vecinal 14C a cargo del control, hicieron efectivo el pedido judicial.

La víctima del arrebato de la detenida se encuentra fuera de peligro, luego de haber recibido lesiones leves y politraumatismos por el impacto de la camioneta. Al igual que el otro efectivo agredido, fueron atendidos en el cercano Hospital Rivadavia, desde donde los partes médicos descartaron problemas mayores.