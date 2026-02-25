La Iglesia criticó al Gobierno por el cierre del organismo encargado de la planificación en los barrios populares

Luego de que el Gobierno nacional dispusiera la no renovación de los 300 contratos de los empleados de de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), lo que implica en los hechos el cierre del organismo que se encarga de los proyectos de infraestructura en los barrios y villas de emergencia, la Iglesia católica cruzó a la gestión de Javier Milei a través de un comunicado titulado "Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas", el cual además estuvo acompañado por distintas organizaciones sociales.

La crítica eclesiástica estuvo inspirada en el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, uno de los firmantes del documento que encararon desde la Mesa Nacional de Barrios Populares que integra junto al Director Ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, la ex Subsecretaria de Gestión de Tierras de la SISU, Fernanda García Monticelli, y la referente del Barrio Obrero de Cipolletti, Lila Calderón, quienes en los últimos días pusieron el grito en el cielo.

El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara.

En diálogo con Radio con Vos, Carrara cuestionó la paralización de "las obras en villas o barrios populares en el país". "Estamos hablando de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. En una pobreza multidimensional, uno puede tener un mayor ingreso por la AUH o la Tarjeta Alimentar, pero si no tenés el agua potable, un centro de salud cerca, o cloacas, es muy difícil vivir", señaló el arzobispo.

Durante la entrevista, el arzobispo ordenó la discusión al recordar que el desguace del organismo empezó con la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU) durante 2025, cuando lo supeditaron al Ministerio de Economía de Luis "Toto" Caputo. La decisión, que se consolidó a través del decreto 312/25, se amparó en supuestas irregularidades en los recursos, lo que derivó en una denuncia y posterior sobreseimiento al diputado nacional Juan Grabois.

La Mesa Nacional de Barrios Populares.

"Uno de los funcionarios a cargo del FISU Sebastián Pareja, dijo con honestidad intelectual que no había encontrado corrupción en las obras, sino todo lo contrario. Eran fondos auditados por universidades y organismos internacionales", remarcó Carrara. "Ahora hay un paso muy duro que es el cierre de la SISU con sus trabajadores, que eran el brazo ejecutor concreto de esta política pública con los vecinos y vecinas de los barrios", explicó.

"Estamos hablando de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en esos barrios. Cuando el Estado se retira abruptamente, va entrando el narcotráfico con todo lo que eso implica", lamentó en la entrevista radial. Carrara fue puesto en ese lugar durante el papado de Francisco y siempre se mostró con un fuerte compromiso social en sus tareas, perfil que todavía mantiene tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio.