"El diablo, qué dramón": Christian Nodal rompió el silencio tras la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro

La novela sumó un nuevo capítulo y, esta vez, con descargo en primera persona. Después de que Cazzu apuntara contra Rauw Alejandro (y otros artistas) por la frase "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal" incluida en el tema "Rosita", el propio Nodal decidió salir a responder. Desde su canal de difusión, el intérprete de "Botella tras botella" reaccionó con ironía y fastidio ante la controversia que se generó por la barra que alude a su mediática ruptura con la artista jujeña y su posterior matrimonio con Ángela Aguilar."El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, 'como Christian Nodal'", lanzó.

El descargo de Nodal

Con esa frase arrancó un mensaje extenso, punzante y cargado de reproches indirectos. Lejos de tomar la línea como una provocación hacia la madre de su hija, Nodal sostuvo que la referencia es, en realidad, una burla hacia sí mismo. "Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada. No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo", escribió el artista.

Para el sonorense, la polémica es desproporcionada. Y lo dejó claro con otra frase que rápidamente se viralizó: "Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía", remarcó. El dardo, sin nombrarla directamente, apuntó también a la postura pública de Cazzu, quien tras el lanzamiento dejó de seguir a algunos colegas y publicó en X: "El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía". El tramo más contundente del descargo fue cuando Nodal habló de la exposición pública de su hija en medio del conflicto. "Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado", dijo.

Y añadió: "Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé." Y redobló la apuesta: "¿Qué carajos tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical?" En ese punto, también confirmó que el frente judicial por la manutención y cuestiones vinculadas a la menor sigue abierto: "Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa' volver a ver mi sol".

Nodal y Cazzu

En su mensaje, el cantante cuestionó lo que llamó "selectividad de la indignación" y dejó entrever viejas heridas. "Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de 'Rosita', que me dejó bien entendido que era 'imperdonable' por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición", expresó.

También apuntó contra lo que definió como una construcción narrativa: "Entre mentiras, insinuaciones, respuestas ambiguas, memoria selectiva, manipulación de narrativa y, por supuesto, también muchas cosas buenas que coexisten, se ganó corazones, aunque nadie debería usar esos métodos para conseguirlo". Y cerró con una frase que mezcla ironía y hartazgo: "En fin... el mundo se está acabando y nosotros discutiendo una barra de reguetón. Prioridades, gente".

Nodal y Ángela Aguilar

La separación entre Nodal y Cazzu ya venía siendo un terreno sensible. A pocos meses de anunciar el fin de su relación, el mexicano confirmó su casamiento con Ángela Aguilar, lo que desató un vendaval mediático. Luego, la argentina lanzó su disco Latinaje, donde muchos leyeron indirectas hacia su ex. Mientras tanto, Rauw Alejandro optó por una respuesta más diplomática: "Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo". Cazzu, por su parte, evitó escalar públicamente el conflicto y hasta frenó a su propio público cuando en un show en Chile corearon contra Nodal: "No me hagan quedar mal", pidió.