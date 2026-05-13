YPF dio un paso más en su estrategia de transformación comercial con la inauguración en Nordelta de la primera estación de servicio bajo el formato "YPF Black", una propuesta premium con la que la compañía busca redefinir la experiencia de carga de combustible y posicionarse con un modelo "de clase mundial".

YPF lanzó "Black", su nuevo formato premium de estaciones de servicio: "Elevamos el estándar en la Argentina"

La presentación estuvo encabezada por el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, quien destacó que el nuevo concepto apunta a ir mucho más allá del expendio tradicional de combustibles."YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle. Con este formato elevamos el estándar en la Argentina", señaló Marín durante la inauguración.

El nuevo esquema fue diseñado para ofrecer una experiencia integral, con foco en la atención personalizada, la optimización del tiempo de los clientes y una propuesta gastronómica diferencial. Entre las principales novedades aparece un servicio especializado en cada isla de carga, acompañado por equipos técnicos capacitados y espacios especialmente pensados para mejorar la estadía de los usuarios.

YPF lanzó "Black", su nuevo formato premium de estaciones de servicio: "Elevamos el estándar en la Argentina"

Uno de los puntos más llamativos del nuevo formato es la incorporación de "YPF Pit Stop", un sector destinado a chequeos rápidos del vehículo, pensado para brindar asistencia de manera ágil y segura. La apuesta premium también se traslada al área gastronómica. La compañía sumó carne, hamburguesas, del multipremiado chef argentino Mauro Colagreco, además de platos exclusivos, café de especialidad y una selección de productos de alta gama.

YPF lanzó "Black", su nuevo formato premium de estaciones de servicio: "Elevamos el estándar en la Argentina"

En paralelo, el programa Serviclub tendrá beneficios específicos para quienes utilicen estas estaciones, incluyendo triplicación de puntos durante la etapa inicial, acceso anticipado a lanzamientos y promociones exclusivas para socios. La inauguración de YPF Black forma parte de un rediseño integral de la red comercial de la empresa, que ahora quedará organizada en tres formatos: Black, Núcleo y Refiplus. Según explicaron desde la compañía, cada esquema estará orientado a distintos perfiles de consumo y realidades geográficas, aunque todos compartirán una misma identidad basada en "cercanía, calidad y confiabilidad".