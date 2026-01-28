Algo se cocina en la TV: la China Suárez entra en la zona de confort de Wanda Nara y desata la competencia

Cuando muchos creían que ya no había margen para una nueva competencia entre Wanda Nara y la China Suárez, un inesperado movimiento volvió a subirlas al ring y dejó a dos canales atentos a las consecuencias. El Trece decidió emitir La hija del fuego, la serie protagonizada por la actriz, en el mismo horario en el que Telefe pone al aire MasterChef.

La pareja de Mauro Icardi desembarcará en el prime time el próximo 2 de febrero a las 21.15 horas, enfrentándose directamente con el reality de cocina que conduce la Bad Bitch. La ficción fue estrenada originalmente en Disney+ y está compuesta por 22 episodios de 30 minutos.

La China Suárez llega a El Trece para competir directamente con Wanda Nara

Desde sus historias de Instagram, la China Suárez se mostró entusiasmada por su llegada a la pantalla de El Trece: "Próximo lunes. ¿@sangrejaponesa es Leticia?", se lee en el adelanto que compartió el actor Pedro Fontaine y que la actriz reposteó en sus redes.

La China Suárez presumió su llegada a El Trece con la serie La hija del fuego

En medio de un presente con baja audiencia, El Trece busca levantar sus números con una apuesta fuerte y no dudó en enfrentar dos figuras que, desde hace años, generan interés y polémica: una competencia que promete dar que hablar.

Mauro Icardi, en descenso

Mientras su actual pareja y su ex compiten por el éxito en la pantalla chica, Mauro Icardi atraviesa un momento complicado en su carrera deportiva. Según reveló en las últimas horas Juan Etchegoyen, el Galatasaray ya no lo tendría en cuenta para el futuro del club.

El Galatasaray no quiere a Mauro Icardi y el delantero deberá buscar otro trabajo

" Mauro Icardi no seguirá en el Galatasaray ", afirmó el periodista. De acuerdo a lo que detalló, fuentes directas de la institución le confirmaron que la renovación del contrato no avanzará debido a que su rendimiento tras el regreso a las canchas no convenció. Incluso, si aparece una oferta importante en este mercado de pases, el futbolista sería transferido.

Etchegoyen agregó que, en caso de no concretarse una venta inmediata, Icardi quedará libre en junio, ya que el club turco no tiene intención de sostenerlo, ni siquiera con una rebaja salarial, pese a que actualmente gana cerca de 10 millones de euros anuales .

El Galatasaray promocionó su próximo partido contra el Manchester City... y Mauro Icardi no sale ni en las sombras

Cabe recordar que el delantero pasó de ser una de las grandes figuras del equipo, protagonista de victorias claves, a perder protagonismo y quedar relegado al banco de suplentes en los últimos encuentros. Incluso fue blanco de memes y críticas tras errar dos penales consecutivos.

Tanto dirigentes como hinchas expresaron su malestar, con Mauro Icardi, en redes sociales. Además, el Galatasaray y varios medios turcos lo desplazaron del centro de la escena al promocionar el próximo cruce con el Manchester City, eligiendo a otros jugadores como imagen principal en los flyers oficiales.