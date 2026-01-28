Calor, pases de factura y grito en el cielo: el detrás de la feroz interna que sacude a Susana, Marley y Telefe

El mundo del espectáculo nunca descansa y, cuando Susana Giménez está en el centro, mucho menos. Esta vez, el revuelo se desató a partir de los dichos de Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde el periodista decidió aclarar, redoblar y sumar nueva información sobre la relación entre la diva, Marley y Telefe. No habló de pelea, pero sí de calor, poco presupuesto para las altas expectativas de la diva y pases de factura en vivo. "A ver, quiero decir algo", arrancó Etchegoyen, visiblemente molesto por cómo algunos portales titularon la charla que Susana y Marley tuvieron en un stream. "Yo nunca dije que estaban peleados ni enfrentados", remarcó.

Y sumó, contundente: "Si van a desmentir algo, desmientan algo que dije, no algo que no dije, porque yo no hablé de pelea". Según explicó, el foco de su información siempre fue otro. Y ahí aparece Turquía. O mejor dicho, el calor turco. Porque Susana, charlando distendida con Marley, dejó una frase que para Etchegoyen fue todo menos inocente: contó que en ese viaje "tuvo calor" y que "no había aire acondicionado". Para el periodista, eso fue claro: "Fue un pase de factura, chicos".

La data que maneja Etchegoyen es concreta: Susana no la pasó bien grabando Por el Mundo. "Hay poco presupuesto, tuve calor, no estuve a gusto", habría sido el mensaje que la diva les transmitió a las autoridades de Telefe cuando volvió a Buenos Aires. El punto clave, según el conductor, es que el programa ahora lo produce Marley y no directamente el canal, y eso se nota. ¿El resultado? "Susana no piensa viajar con Marley por lo menos por ahora, más allá de que el canal le insista", afirmó.

Pero cuando parecía que el tema se agotaba ahí, Etchegoyen subió la apuesta y soltó lo que definió como "el título de la jornada": una feroz interna entre Susana y Telefe. "Información que me llega desde adentro del canal", aclaró, antes de detallar el motivo del enojo. Telefe eligió a Iván de Pineda y a Verónica Lozano como las principales caras del canal. Y Susana no aparece. "A mí lo que me dicen desde adentro de la emisora es que esto a Susana no le gustó en lo más mínimo", aseguró.

Incluso, el periodista aclaró: "Me dicen que puso el grito en el cielo y que habló directamente con Federico Levrino". "Imagínense cómo está todo", deslizó Etchegoyen, dejando entrever un clima tenso puertas adentro. En medio de este escenario apareció un nombre clave: Gustavo Scaglione, el flamante dueño de Telefe. Según el periodista, hubo charla directa con Susana y una propuesta concreta sobre la mesa. "Le dijo que quiere que haga el Mundial y los especiales, porque hay presupuesto aprobado para eso", contó. ¿La respuesta de la diva? Parcial. "Al Mundial va a ir, eso está claro, le encanta viajar y además paga Telefe", explicó Etchegoyen, con un detalle no menor: "Va a tener aire acondicionado". Los especiales, en cambio, siguen en evaluación. "Lo está analizando, lo está viendo", repitió.