Wanda Nara, la "sugar mommy" de Maxi López y Mauro Icardi: filtran cómo los hizo ricos y famosos

Wanda Nara no solo es una figura mediática que sabe cómo mantenerse en el centro de las mejores polémicas argentinas, sino también una empresaria con un ojo clínico para los negocios. Desde cerrar contratos millonarios hasta convertirse en la estratega detrás del éxito de sus parejas, Wanda demostró ser mucho más que una cara bonita en el mundo del show.

Su capacidad para convertir oportunidades en oro no solo benefició su carrera, sino también la de Maxi López y Mauro Icardi, quienes din duda, le deben parte de su éxito a la astucia de la mediática.

Wanda Nara

En el programa A la Barbarossa, Robertito Funes Ugarte reveló una anécdota que muestra cómo Wanda maneja los negocios con precisión quirúrgica: "Cuando me tocó la gala de Gran Hermano con Wanda, cuando estábamos haciendo a los participantes, vi que ella tenía dos teléfonos y Kennys Palacios la ayudaba y se los iba pasando", recordó el periodista.

Pero eso no fue todo. "Yo escuché como ella cerraba negocios de publicidad para varios jugadores de Italia, me consta a mí porque estaba a su lado ", agregó, dejando en claro que Wanda sabe cómo mover las piezas en el tablero del negocio deportivo.

Wanda Nara y Maxi López

Y es que Wanda no solo se enfoca en su propio brillo, sino que fue clave en los proyectos de quienes han compartido su vida. Según Pía Shaw, la empresaria está detrás de varias iniciativas laborales de Maxi López, el padre de sus hijos mayores. "Maxi tiene varios proyectos, después tiene la novela vertical con Wanda que la vamos a ver por las redes de Telefe, tiene otro reality relacionado con su cambio físico, y todo lo que hace es bajo la mirada de ella que le recomienda ", explicó la panelista. Con su influencia y experiencia, la Bad Bitch sigue siendo una guía para Maxi incluso después de su separación.

Por otro lado, el papel de Wanda en la carrera de Mauro Icardi es innegable. Fue ella quien negoció su contrato con el Galatasaray, un movimiento que el propio futbolista reconoció públicamente. "Que quien le consiguió el trabajo fue Wanda, en esto que ella dice que fue quien lo llevó ahí, el archivo nunca falla ", recordó Shaw sobre las declaraciones de Icardi en OLGA.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara sabe convertir su vida personal y profesional en un imperio mediático y económico. Su habilidad para cerrar contratos y generar oportunidades sostuvieron su propia carrera pero también -aunque Mauro Icardi lo niegue una y otra vez- fue el motorcito detrás del éxito de las personas más cercanas a ella. Una verdadera "sugar mommy" que transforma lo ordinario en extraordinario.