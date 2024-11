Álvaro Navia hizo que Denise Dumas rompa en llanto: "Eso no está bueno"

Se rompió una familia: Vanina Escudero no sólo se peleó con su hermana, Silvina Escudero, sino que su nueva vida en Uruguay la alejó de Denise Dumas y Martín Campolongo, a quienes había prometido el madrinazgo de su hija más chica.

Días atrás, la conductora de Nuevas Tardes hizo público su dolor al saber que le habían quitado la posibilidad de ser madrina de la menor, eligiendo a personas mas cercana a la menor. Lejos de quedarse allí el tema, la polémica creció con las declaraciones de Álvaro Navia: "Estábamos en pandemia. Nosotros estábamos viviendo en Uruguay. Denise no podía ir nunca y nosotros estábamos allá viviendo", comenzó explicando en un móvil con Intrusos.

Denise Dumas decepcionada porque Vanina Escudero le quitó el madrinazgo de su hija

Según el humorista, con Vanina pensaron que Dumas entendería la situación ya que es madre. Además expresó su indignación porque desde su punto de vista " esas cosas no se hablaban en público ".

"Para Joaquina, Denise sigue siendo su madrina", el artista remarcó que su hija creció y entiende más las cosas, por lo que no comparte el comportamiento de quien fue su "familia": "El día que nació Joaquina, ella estaba. Le dijimos que queríamos que sea la madrina, pero después nos cambiamos de país en medio de una pandemia y le explicamos que Joaquina ya tenía seis años y la teníamos que bautizar. Opinar del tema y hacerlo más grande... eso no está bueno", concluyó Álvaro Navia.

El descargo de Denise

Al escuchar al actor, quien fue su amigo durante muchos años, la conductora se quebró y trató de explicar sus sentimientos: "Yo los quiero mucho, con el alma, los sigo queriendo. A veces pienso que por suerte me dolió, porque ¿Qué hubiera sido que no me importe después de tantos años de sentirme que ocupaba un lugar? Me significaba mucho. Y la verdad, pensé que no iba a importar tanto pero sí y me importó. Y no me la vi venir", comenzó.

La comunicadora entiende que es un tema que ya pasó hace años, por que el bautismo tuvo lugar en la pandemia, sin embargo quiso explicar su dolor: "De hecho, la verdad, es que me incomoda hablar de esto porque me pone en un lugar horrible. A mí me importa de verdad, me importó antes y me importa ahora. Los adoro y jamás hubiera hablado", aseguró y continuó con lágrimas en los ojos: "Para mí el tema está terminado, ojalá la vida nos vuelva a encontrar ".

Denise Duma rompe en llanto al contestar a Álvaro Navia

Según la conductora, desde su persona puso todo para seguir en la vida de la nena, aunque por distintas circunstancias, sumada la distancia, no lo logró: "Pero después me cayó la ficha. Tengo cuatro madrinas y padrinos en mi casa, y no me imagino por qué le haría eso a ninguno", resaltó en cuanto a la seriedad con la que tomó su rol de madrina.

Por último, Denise Dumas resaltó: "Quizás otro piense que de esa forma se sacaba un problema de encima, pero a mí me importó porque los amo. Ya pasó, está todo bien, y no hablé del tema en años. A mí en la vida me costó un montón aprender que si alguien te lastima mucho, alguien a quien le pusiste mucho, hay que tomar distancia. Eso sí me costó aprenderlo...moverme de un lugar en el que me siento rara, pidiendo", admitió.