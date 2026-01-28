Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco y le exigieron que no hable más de Axel Caniggia: "Sé dónde vive tu hijo"

Dos llamadas perdidas y algunos mensajes con amenazas de muerte directas a Karina Mazzocco y su familia prendieron las luces de alerta en América TV y el programa A la tarde que ella conduce. La razón aludida fue que no se metan más con Axel Caniggia, el hijo menos mediático de Claudio Paul y Mariana Nannis. En la misma jornada había hablado Gonzalo Nannis, hermano de la ex de "El Pájaro", y había dicho que fue el entorno de ella quien lo acercó a la droga.

"Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó", fueron las primeras palabras que dejó en el mensaje. "Dejá de meterlo a Axel Caniggia", añadió, para luego enviar la imagen de una pistola semiautomática y la frase más dura de todo el amedrentamiento recibido: "Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza". Luego llegaron las dos llamadas perdidas, fuera de horario laboral o productivo.

"Yo no dije que Axel Caniggia es un delincuente, no lo amenacé de muerte. ¿Explíquenme por qué llega esto? Puede ser alguien que está aburrido en la casa, rascándose, y dice 'vamos a joderla a Karina'", se preguntó la conductora cuando leyeron los mensajes. Inclusive sus compañeros rescataron que habló bien del artista plástico de bajo perfil.

"No entiendo qué parte sensible de una familia mediática tocó para que alguien de esa familia o un tercero haya amenazado de una manera tan atroz", analizó el panelista Luis Bremer, quien luego reclamó para que la Justicia actúe con celeridad. "Si en este país por un tuit hay una persona, me imagino que Pericias Informáticas de la Policía de la Ciudad ya está investigando", reclamó.

Axel Caniggia, el menos mediático de una familia más que expuesta.

Desde el programa enseguida explicaron que la denuncia ya estaba hecha y que el chat fue recibido cuando estaba terminando el programa y ya se habían metido con el tema de Javier Milei y Fátima Florez, pero que la razón que alude no dejó de ser nunca la del hijo del ex futbolista subcampeón del mundo en 1990. "Ojo con los entornos de esta gente. Porque los primeros que tendrían que estar llamando en este momento para decir 'Karina estamos a tu disposición', y más después de haber hecho un tuit público Alex, es la familia Caniggia", cuestionó Bremer. "Hay una localización de este celular y estaba en la zona de Glew. Amenazar no tiene que ser gratis", insistió después.

Gonzalo y Mariana Nannis.

El periodista deportivo Daniel Fava fue quien remarcó que el mismo día, quien enseguida recordó la entrevista al hermano de la mamá de los hijos Caniggia. "Ayer Gonzalo Nannis habló de un entorno peligroso de Mariana Nannis", recordó. "Que acercó a Claudio a la falopa", sumó sin mucha vuelta Mazzocco. "Todos los días abrimos el chat de producción, la mayoría de los mensajes cuenta su historia o nos felicita por el programa. Alguna vez alguien nos dice que no le gustó algo, pero nunca con este nivel de amenaza", explicó Vanesa, la productora del programa. "Todo el equipo de legales se puso en campaña para hacer esta denuncia, que ya está presentada. Lo que nos llamó la atención fue el horario, las dos llamadas perdidas y ese nivel de existencia para poder comunicarse", cerró.