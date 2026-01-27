FIFA, risas y amor recién estrenado: el llamativo ritual íntimo de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Recién casados, enamorados y sin vueltas para contar cómo viven puertas adentro. Rocío Pardo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y no lo esconde: entre funciones teatrales, entrenamientos y joystick en mano, la actriz abrió la intimidad de su relación con Nicolás Cabré y sorprendió con una confesión tan cotidiana como inesperada. En diálogo con Intrusos, Pardo describió la rutina que comparten y dejó a más de uno descolocado. "Nos levantamos, jugamos a la play, vamos a entrenar, somos una pareja...", dijo con total naturalidad.

Ante la sorpresa de todos, fue todavía más directa: "Sí, jugamos al FIFA a full. Yo me pego unas calenturas con el FIFA, pero bien. La pasamos bárbaro". El ritual gamer es tan serio que hasta puede alterar la agenda laboral. "Antes de ir al teatro, partidito. Siempre es partido y revancha. Hoy llegamos tarde por estar jugando a la play", confesó entre risas, dejando en claro que la competencia no conoce horarios cuando hay amor... y consola.

Pero la sintonía no se limita al living de casa. Rocío y Nico también comparten escenario, o mejor dicho, trabajo. Ella es la directora de Ni media palabra, la obra que Cabré protagoniza junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez en Carlos Paz. Lejos de tensiones, la actriz aseguró que la experiencia es fluida: "Es muy fácil trabajar juntos". La clave, según explicó, está en el vínculo que construyeron. "Pasamos de la vida de pareja a trabajar juntos con mucha naturalidad. Es fácil", afirmó.

Y profundizó sobre la dinámica que los une: "Nos alimentamos mucho mutuamente. Lo que a Nico le gusta más, quizás a mí un poco menos, y al revés. Así armamos un equipo muy bueno". Entre partidos de FIFA, funciones teatrales y proyectos compartidos, Rocío cerró la charla con una definición que resume su presente: "Estoy enamorada, me acabo de casar y siempre digo que tengo de esposo a mi mejor amigo".