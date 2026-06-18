Angustia por la salud de Luis Miguel: hermetismo, misterio y rumores de un "cuadro coronario complicado"

La salud de Luis Miguel, el icónico cantante mexicano, genera una profunda preocupación entre su fandom. Es que según la revista Semana, el artista de 56 años habría sido sometido a una operación cardíaca en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde actualmente se encontraría internado.

De acuerdo con la exclusiva de la revista española, "el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano. Por suerte, 'la evolución está siendo plenamente favorable', lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente", informaron sin embargo, aún no se confirma si la intervención fue programada o si respondió a una emergencia médica, lo que añade un misterio insoportable sobre la situación.

Luis Miguel

En Argentina, el periodista Pablo Layus amplificó la noticia y señaló que "información que llega de México, de España, especialmente un matutino de allá de España, la revista Semana, está saliendo a confirmar que Luis Miguel está hoy internado y atravesando un cuadro coronario bastante complicado . Está siendo intervenido en una clínica en Estados Unidos que se especializa en este tipo de situaciones", expresó agregando angustia a quienes siguen de cerca la vida del Sol de México.

No obstante, Layus también mencionó que intentó obtener más detalles sobre el estado del cantante: "Pude recién hablar con Euge Cabral, que maneja el blog oficial que tiene Luis Miguel, y se acaba de comunicar también con los familiares, dicen que desmienten esta información, que no es la primera vez que viene circulando . Pero medios españoles conjuntamente con mexicanos están dando la información de que Luis Miguel está internado acompañado de su mujer y crece la preocupación dentro de lo que es el entorno y los fanáticos de Luis Miguel", afirmó el periodista.

Paloma Cuevas y Luis Miguel

A pesar del hermetismo característico del artista y su entorno, las versiones contradictorias no logran calmar los miedos de que ocurra lo peor y la falta de una confirmación oficial sobre su estado de salud ha dejado a sus seguidores sumidos en una mezcla de incertidumbre y ansiedad. Sin embargo, Luis Miguel no estaría sólo en este momento crítico sino que estaría con Paloma Cuevas, la última pareja que blanqueó el amado artista mexicano.