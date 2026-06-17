"Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado": Juli Savioli recordó a Gaspi y rechazó las críticas en su contra

La creadora de contenido Juli Savioli realizó un fuerte descargo tras la polémica que habían despertado las declaraciones que había hecho sobre su ex pareja Gaspar "Gaspi" Prim Díaz en el streaming humorístico Entre dos suculentas, las cuales fueron tergiversadas luego del fallecimiento del influencer el último domingo en un accidente de helicóptero. La joven subió un video a sus redes sociales, en el cual recordó con afecto al fallecido.

"Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona", señaló Savioli en el inicio de su descargo. "No soy una persona que suba cosas muy personales. Lo que se sabe son las cosas que digo en las entrevistas. ¿Y en las entrevistas qué es lo que más pega? ¿Qué es lo que más pega en las redes sociales? Lo malo, lo negativo, lo morboso, lo oscuro", explicó.

La influencer criticó que la gente tome como real algo que sucedió en una entrevista humorística y señaló que no se le puede creer lo que se ve an las redes sociales, porque "es el 2% de la vida" nada más. "Les encanta creerse que las redes sociales son literales, que lo que ven es", recriminó. Savioli también aclaró que lo transcrurrió "es un momento de duelo" y sentenció que "cada uno duela a su forma".

Según confesó, Gaspi le "marcó la vida" y sí reconoció que existieron "partes malas" como también las tiene "todo lo que es intenso". A su vez aclaró que nunca se pondrá "a hablar de lo bueno" porque si lo hace en las redes sociales "te lo transforman en mierda". "No sé qué más tiene que pasar para que puedan pensar un poquito mejor las cosas, cuando escriben, cuando se comunican. Todo es motivo de burla, todo es motivo de enojo. Les encanta enojarse y les encanta el odio", reprochó.

Juli Savioli y su ex pareja, el fallecido humorista conocido como "Gaspi".

"Y para anticiparme al odio, que sé que es lo que más hay, es que pase lo que te pase, algo bueno o algo malo, yo voy a tener que seguir creando, que es lo que me mantiene conectada con ustedes", afirmó Savioli en su descargo, en el cual le deseó "todo el amor y apoyo a la familia y a los amigos más cercanos" de su ex pareja.

"Lo guardo y lo tengo en el corazón", remarcó en su descargo virtual. "Abracen su vida, abrácense. Pregúntense cómo están, pregúntenle al resto cómo está. Hablen, charlen, porque se está perdiendo lo humano. No se llenen tanto de chismes: todo vida de otro. ¿Qué te estás dando? ¿Qué le estás dando al otro? Sean conscientes, practiquen la consciencia. Entiendan que ayudando se ayudan ustedes", recomendó para cerrar.