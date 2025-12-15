Moria Casán apuntó contra la soberbia de Nico Occhiato: "¿Dónde queda la humildad de Luzuriaga?"

La primera entrega de los Martín Fierro de Streaming, que tuvo lugar en el coqueto Centro de Convenciones de Buenos Aires, dejó no solo ganadores sino también las más ardientes polémicas. Moria Casán, fiel a su estilo, no dudó en lanzar fuertes críticas hacia Nico Occhiato y su pareja, Flor Jazmín Peña, cuestionando las actitudes soberbias en el exitoso presente de Luzu TV.

"Yo te lo digo como señora mayor, que puede ser la abuela, yo soy opinóloga nacional porque me pagan para eso y el lugar me lo inventaron ustedes . A todo esto yo pienso que del chico que yo conocí obviamente se ha convertido en un empresario muy notable y está medio endiosado", disparó sin filtro la diva desde su programa La Mañana con Moria.

El equipo de Luzu en los Martín Fierro de Streaming

El comentario de Flor Jazmín Peña tampoco pasó desapercibido para la lengua filosa de la One: "El otro día escuché que su novia dijo, 'tiene que decir lo que se le dé la gana porque es el líder del canal (Luzu)'. Me pareció un poquito soberbia la novia . ¿Qué dirán Del Moro, Marley, Iván de Pineda, todos los que hay que están hace años?", cuestionó con ironía.

Moria no se detuvo ahí y continuó con sus críticas hacia la bailarina: "La chica puede estar enamorada y todo, pero 'mi novio puede decir lo que quiere porque es el líder del canal'. Perdón, hacé la posición de yoga y meté la cabeza para abajo a ver si se te va la sangre, bebé".

El look de Flor Jazmín Peña para los Martín Fierro de Streaming

El turno luego fue para Occhiato, a quien también le dedicó palabras contundentes: "¿Dónde queda la humildad de Luzuriaga como líder? ¿Dónde está el rioba, papito? Bueno, más allá de todo eso, yo creo que con el tiempo se van a ir ubicando y bajando".

En el mismo tono crítico, Luis Ventura, presidente de APTRA, también aprovechó para opinar sobre Occhiato y su entorno: "O no. En este andar de la vida y la profesión, ¿cuántas estrellas fugaces se estrellaron contra el cielo raso?". Y agregó: "Ojalá que aprenda este pibe porque no lo veo como un tipo de mala leche. Sí me parece que alguno le está llenando la oreja de boludeces. Bajá a la tierra y bañate con un poco de humildad ".

Moria también destacó: "Está aprendiendo también a manejar su juventud, el dinero, las voces del éxito y todo lo que le soplan al oído que sos el mejor. Están subidos a unicornios que ni existen".

Además, los diferenció respecto a los otros streams: "Yo lo que veo en los demás es una cosa más tranqui, tanto la gente de Olga como Rosemblat, que estaban disfrutando la noche . En cierta gente se nota la tensión que no estaban disfrutando porque estaban desesperados con la vena que no la podés relajar y en los otros vi más relax".

La palabra de Moria Casán y las intervenciones de Luis Ventura todavía no tuvieron repercusión en Nico Occhiato y ni en Flor Jazmín Peña que todavía no salieron a responder. Sin embargo, todo apunta a que las polémicas en torno a los los Martín Fierro de Streaming recién empiezan.