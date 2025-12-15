Graciela Alfano brilló en modo IA y celebró sus 73 años rodeada de amor: "Irradiando vida sin importar el número"

Graciela Alfano cumplió 73 años y decidió celebrarlo a su manera: con emoción, gratitud y una apuesta tan moderna como simbólica. Este domingo 14 de diciembre, la ex vedette abrió su corazón en redes sociales y compartió una reflexión profunda sobre la vida, el paso del tiempo y las ganas de seguir brillando, acompañada por un video realizado con Inteligencia Artificial que no tardó en volverse viral.

En su cuenta de Instagram, donde supera los 1,2 millones de seguidores, Alfano publicó un clip en el que se la ve despampanante, enfundada en un elegante vestido rojo, caminando de la mano de su hijo Gonzalo Capozzolo por un salón de ensueño. Sonrisas, un breve y divertido baile bien "modo IA" y un final clásico: Graciela soplando las velitas de su torta de cumpleaños número 73. Todo con estética de cuento y espíritu celebratorio.

El mensaje que acompañó el posteo fue tan contundente como emotivo. "¡Feliz cumple Gracielita! ¡Comparto con ustedes la alegría de haber llegado un año más! ¡73! ¡Estar irradiando vida cada minuto sin importar el número, sino las ganas de vivir!", escribió la diva, fiel a su estilo vitalista. Lejos de quedarse solo en el festejo, Alfano aprovechó la fecha para hacer un balance y reafirmar su camino. "Orgullosa de esta preciosa vida que viví, de mi resiliencia, mi coraje y mi inagotable capacidad de amar", dijo.

Algunos de los mensajes que recibió Alfano por su cumpleaños

Y agregó: "Orgullosa de la familia que formé y de mi carrera impecable". Alfano cerró con un mensaje directo a quienes la siguen desde hace décadas: "Y del amor de ustedes... ¡Gracias, gracias, gracias! Los amo y los bendigo!", acompañado por una catarata de emojis de corazones rosas. La respuesta no se hizo esperar. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de likes y comentarios, muchos destacando la originalidad del video y otros tantos enviándole saludos de cumpleaños.

Entre los mensajes que Alfano no dudó en repostear aparecieron figuras del medio y amistades de toda la vida. "Feliz Cumple Grace!!!! Beso enorme", le escribió Virginia Elizalde. Daniel Casalnovo fue más efusivo: "Muy... Muy... pero Muy Feliz Cumpleaños. A mi gran amiga bella profesional inteligente. Sé feliz, que tengas una noche maravillosa con la gente que te quiere de verdad beso". Flavia Palmiero sumó un sencillo pero afectuoso "Feliz cumple".

Alex Caniggia también dejó su huella con un saludo bien a su estilo: "Feliz cumple amiga mía. Pasala lindo en tu día. Siempre al top. Los uno con los uno", escribió, sumándose al brindis virtual. A lo largo del día, Alfano compartió en sus historias otros mensajes de cariño y se mostró lista para comenzar los festejos en su casa. Agradecida, escribió: "Gracias a todos por las felicitaciones por el día de mi cumpleaños", dejando en claro que el afecto recibido fue tan protagonista como la torta.