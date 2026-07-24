Diego Peretti liquidó a Samuel L. Jackson por acusar a Argentina de racista: también ligó Milei

El Mundial 2026 quedó marcado por la pasión de los argentinos, tanto para celebrar como para defender a los suyos. La histórica rivalidad con Inglaterra, la polémica alrededor de las Islas Malvinas y la derrota en la final frente a España alimentaron una fuerte campaña anti-Argentina en distintos países. En ese contexto, numerosas figuras salieron a responder las críticas y una de las voces que se sumó fue la de Diego Peretti.

Todo comenzó cuando el actor yankee Samuel L. Jackson calificó a la Argentina como "uno de los países más racistas del mundo" tras la final del Mundial. Sus declaraciones generaron un fuerte rechazo y Peretti decidió responderle durante una entrevista en el programa Desde el Respeto, por Vorterix.

Diego Peretti defendió al país ante la campaña anti-Argentina

El actor argentino rechazó de plano las acusaciones y las definió como producto de una "ignorancia supina". Además, sostuvo que la realidad del país dista mucho de la imagen que, según él, se intenta instalar desde el exterior.

"Lo que pasa con los europeos es que tienen el tema de lo civilizatorio mucho más espeso que nosotros. Nosotros somos más impulsivos, nos sale quizás la intuición medio animal que tenemos en la pasión", explicó al intentar marcar una diferencia cultural.

Desde esa mirada, consideró que muchos observan a los argentinos desde una supuesta superioridad racional cuando, en realidad, también están atravesados por fuertes pasiones: "Nos juzgan desde un lugar que creen que es racional y son re pasionales porque no se dan cuenta de que vienen de países monárquicos, racistas ", afirmó.

Luego fue todavía más contundente al referirse a Jackson: "Lo oís hablar a Samuel Jackson y decís: tiene una ignorancia supina ", disparó. Y minimizó la polémica que se generó tras el Mundial al remarcar: "No es un país institucionalmente racista ni históricamente racista".

Samuel L. Jackson calificó a la Argentina como "uno de los países más racistas del mundo"

En ese análisis también apuntó contra el escenario político actual: " Tenemos un presidente que dice cosas muy derechas, muy de extrema derecha ", sostuvo en referencia a Javier Milei. Luego comparó esa situación con la de Estados Unidos: "A Trump le pasa lo mismo. Entonces que un actor de raza negra diga esa tremenda estupidez, creo que choca, pero tiene que ver con la resonancia de una cantidad de gente, de progresismo europeo".

Las declaraciones de Diego Peretti se suman a la larga lista de figuras argentinas que, después del Mundial 2026, salieron a responder las críticas internacionales contra el país. En medio de un clima de fuertes cruces en redes sociales y debates que trascendieron lo futbolístico, el actor eligió defender a la Argentina con un mensaje que buscó diferenciar las pasiones propias del deporte de las acusaciones de racismo que surgieron desde el exterior.