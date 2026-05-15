Gael Bajo y su historia viral: de ahorrar de chico a ser el barbero de Julián Álvarez

Con apenas 14 años, Gael Bajo se volvió viral en redes sociales gracias a su enorme dedicación a la barbería. El adolescente divide sus días entre el colegio y la profesión que eligió con pasión, una meta que fue construyendo de a poco con sus propios ahorros. Su talento, su profesionalismo y su dulzura terminaron llevándolo a cumplir un sueño impensado: cortarle el pelo a Julián Álvarez.

Todo comenzó cuando el influencer Nachano le preguntó cuál era su mayor deseo. Sin dudarlo, Gael respondió que quería atender al delantero nacido en Calchín. El video rápidamente se volvió viral y llegó hasta el propio campeón del mundo, que no tardó en reaccionar con un mensaje que emocionó a todos: "Cuando vaya para Argentina le metemos, cracks".

Gael Bajo le cortó el pelo a Julián Álvarez

Sin embargo, entre las competencias europeas y el Mundial 2026 cada vez más cerca, el encuentro parecía difícil de concretar en el corto plazo. Pero Julián fue por más y decidió sorprender al joven barbero: en lugar de esperar a regresar al país, invitó a Gael y al influencer a España para hacer realidad el esperado encuentro.

Las imágenes que se conocieron reflejan toda la emoción del momento. En una de las fotos, Gael aparece concentrado mientras le corta el pelo al delantero argentino; en otra, se los ve abrazados junto a Nachano, en una postal cargada de alegría y emoción.

Detrás de esta historia viral hay mucho más que fama en redes sociales. La vida de Gael está marcada por el esfuerzo, la perseverancia y la convicción de luchar por sus sueños desde muy chico.

Según cuentan sus familiares, a los seis años ya ahorraba dinero en plazos fijos y repetía que quería progresar "siendo chico". Esa mentalidad emprendedora terminó transformándose en una pequeña barbería montada dentro de su propia casa.

Gael Bajo cumplió su sueño acompañado del influencer Nachano

Mientras cursa tercer año en el colegio Monseñor Terrero y practica taekwondo, el adolescente atiende clientes durante la semana y trabaja intensamente los fines de semana, cuando llega a realizar más de una docena de cortes. Su historia comenzó a recorrer canales de televisión, portales y redes sociales, e incluso ya había tenido una aparición en El Show del Verano de Luzu TV, donde le cortó el pelo en vivo a Marley.

Pero detrás de la viralización y la exposición hay algo mucho más profundo: la historia de un chico que se animó a decir en voz alta lo que soñaba y trabajó todos los días para hacerlo posible. Hoy, el nombre de Gael Bajo ya quedó ligado para siempre al de Julián Álvarez, en una historia que emocionó a miles de personas y que demuestra que, a veces, los sueños sí pueden cumplirse.